Зачем обматывать плодовые деревья фольгой осенью: простой трюк
Алюминиевая фольга — незаменимый помощник не только на кухне, но и в саду. Некоторые садоводы обматывают ею стволы плодовых деревьев. Такое средство служит барьером, затрудняющим передвижение вредителей. Однако у этого простого способа есть важный нюанс.
Новини.LIVE рассказывают, как работает механический барьер из фольги и от каких вредителей он помогает.
Когда температура понижается, часть садовых вредителей ищет места для зимовки, а другая часть даже в конце осени остается активной. Поэтому садоводы для защиты плодовых деревьев используют защитные пояса. Полоса фольги создает гладкую поверхность, которая может затруднять передвижение некоторых ползающих насекомых. Ее используют в октябре и ноябре.
Такой способ помогает бороться с:
- муравьям;
- щипавки;
- долгоносиков;
- гусеницам.
Если вы хотите попробовать лайфхак с алюминиевой фольгой, используйте плотную, которая не рвется от легкого прикосновения. Соблюдайте несколько правил:
- Выберите ровный участок ствола примерно в 40–50 см от земли.
- Отрежьте широкую полосу фольги и осторожно оберните ею дерево.
- Закрепите материал мягкой лентой, не пережимая кору.
- Верхний край можно немного отогнуть наружу, образовав небольшой козырек.
- Регулярно проверяйте, не сместилась ли защита и не скапливается ли под ней влага.
Не оставляйте фольгу на стволе без присмотра на всю зиму. Она может повредиться, задерживать влагу и скрывать проблемы с корой.
Есть еще один нюанс: вредители могут преодолевать складки фольги или проникать под нее через неровности коры. Поэтому более надежный вариант — специальный липкий ловчий пояс. Такие барьеры особенно эффективны против зимнего пядуна. В конце осени самки этой бабочки не летают, а поднимаются по стволам, чтобы отложить яйца.
Осенью также убирайте пораженные плоды, осматривайте кору и удаляйте растительные остатки, которые могут быть источником инфекций.
Делимся другими полезными советами по садоводству
Когда можно собирать урожай калины и как правильно это делать, чтобы не повредить ягоды.
Когда сажать плодовые деревья осенью и как правильно это делать.
Когда можно обрезать абрикос осенью 2026 года и как правильно это делать.
Как правильно укрыть розы на зиму, чтобы они не высыхали и не замерзли.