Плодовые деревья обернуты фольгой. Коллаж: Новини.LIVE

Алюминиевая фольга — незаменимый помощник не только на кухне, но и в саду. Некоторые садоводы обматывают ею стволы плодовых деревьев. Такое средство служит барьером, затрудняющим передвижение вредителей. Однако у этого простого способа есть важный нюанс.

Новини.LIVE рассказывают, как работает механический барьер из фольги и от каких вредителей он помогает.

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Когда температура понижается, часть садовых вредителей ищет места для зимовки, а другая часть даже в конце осени остается активной. Поэтому садоводы для защиты плодовых деревьев используют защитные пояса. Полоса фольги создает гладкую поверхность, которая может затруднять передвижение некоторых ползающих насекомых. Ее используют в октябре и ноябре.

Такой способ помогает бороться с:

муравьям;

щипавки;

долгоносиков;

гусеницам.

Если вы хотите попробовать лайфхак с алюминиевой фольгой, используйте плотную, которая не рвется от легкого прикосновения. Соблюдайте несколько правил:

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Выберите ровный участок ствола примерно в 40–50 см от земли. Отрежьте широкую полосу фольги и осторожно оберните ею дерево. Закрепите материал мягкой лентой, не пережимая кору. Верхний край можно немного отогнуть наружу, образовав небольшой козырек. Регулярно проверяйте, не сместилась ли защита и не скапливается ли под ней влага.

Не оставляйте фольгу на стволе без присмотра на всю зиму. Она может повредиться, задерживать влагу и скрывать проблемы с корой.

Есть еще один нюанс: вредители могут преодолевать складки фольги или проникать под нее через неровности коры. Поэтому более надежный вариант — специальный липкий ловчий пояс. Такие барьеры особенно эффективны против зимнего пядуна. В конце осени самки этой бабочки не летают, а поднимаются по стволам, чтобы отложить яйца.

Осенью также убирайте пораженные плоды, осматривайте кору и удаляйте растительные остатки, которые могут быть источником инфекций.

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