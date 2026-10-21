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Главная Дом и огород Зачем обматывать плодовые деревья фольгой осенью: простой трюк

Зачем обматывать плодовые деревья фольгой осенью: простой трюк

Ua ru
21 октября 2026 23:45
Как защитить плодовые деревья от вредителей осенью 2026: простой способ с фольгой Коллаж: Новини.LIVE
Плодовые деревья обернуты фольгой. Коллаж: Новини.LIVE

Алюминиевая фольга — незаменимый помощник не только на кухне, но и в саду. Некоторые садоводы обматывают ею стволы плодовых деревьев. Такое средство служит барьером, затрудняющим передвижение вредителей. Однако у этого простого способа есть важный нюанс.

Новини.LIVE рассказывают, как работает механический барьер из фольги и от каких вредителей он помогает.

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Когда температура понижается, часть садовых вредителей ищет места для зимовки, а другая часть даже в конце осени остается активной. Поэтому садоводы для защиты плодовых деревьев используют защитные пояса. Полоса фольги создает гладкую поверхность, которая может затруднять передвижение некоторых ползающих насекомых. Ее используют в октябре и ноябре.

Такой способ помогает бороться с:

  • муравьям;
  • щипавки;
  • долгоносиков;
  • гусеницам.

Если вы хотите попробовать лайфхак с алюминиевой фольгой, используйте плотную, которая не рвется от легкого прикосновения. Соблюдайте несколько правил:

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  1. Выберите ровный участок ствола примерно в 40–50 см от земли.
  2. Отрежьте широкую полосу фольги и осторожно оберните ею дерево.
  3. Закрепите материал мягкой лентой, не пережимая кору.
  4. Верхний край можно немного отогнуть наружу, образовав небольшой козырек.
  5. Регулярно проверяйте, не сместилась ли защита и не скапливается ли под ней влага.

Не оставляйте фольгу на стволе без присмотра на всю зиму. Она может повредиться, задерживать влагу и скрывать проблемы с корой.

Есть еще один нюанс: вредители могут преодолевать складки фольги или проникать под нее через неровности коры. Поэтому более надежный вариант — специальный липкий ловчий пояс. Такие барьеры особенно эффективны против зимнего пядуна. В конце осени самки этой бабочки не летают, а поднимаются по стволам, чтобы отложить яйца.

Осенью также убирайте пораженные плоды, осматривайте кору и удаляйте растительные остатки, которые могут быть источником инфекций.

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плодовые деревья борьба с вредителями защита растений
Максим Лозовой - Редактор
Автор:
Максим Лозовой

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