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Головна Дім та город Навіщо обмотувати плодові дерева фольгою восени: простий трюк

Навіщо обмотувати плодові дерева фольгою восени: простий трюк

Ua ru
21 жовтня 2026 23:45
Як захистити плодові дерева від шкідників восени 2026: простий спосіб із фольгою Коллаж: Новини.LIVE
Плодові дерева обмотані фольгою. Колаж: Новини.LIVE

Алюмінієва фольга — незамінний помічник не тільки на кухні, а ще й в саду. Деякі садівники обгортають нею стовбури плодових дерев. Такий засіб стає бар'єром, який ускладнює пересування шкідників. Однак у цього простого способу є важливий нюанс.

Новини.LIVE розповідає, як працює механічний бар'єр з фольги і від яких шкідників він допомагає.

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Коли температура знижується, частина садових шкідників шукає місця для зимівлі, а інша частина навіть наприкінці осені залишаються активними. Тому садівники для захисту плодових дерев використовують захисні пояси. Смуга фольги створює гладеньку поверхню, яка може ускладнювати пересування окремих повзучих комах. Її використовують у жовтні та листопаді.

Такий спосіб допомагає проти:

  • мурах;
  • щипавки;
  • довгоносиків;
  • п'ядунів.

Якщо ви хочете випробувати лайфхак із алюмінієвої фольги, використовуйте щільну, яка не рветься від легкого дотику. Дотримуйтеся кількох правил:

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  1. Виберіть рівну ділянку стовбура приблизно за 40–50 см від землі.
  2. Відріжте широку смугу фольги та обережно обгорніть нею дерево.
  3. Зафіксуйте матеріал м'якою стрічкою, не перетискаючи кору.
  4. Верхній край можна трохи відігнути назовні, утворивши невеликий козирок.
  5. Регулярно перевіряйте, чи не змістився захист і чи не накопичується під ним волога.

Не залишайте фольгу на стовбурі безконтрольно на всю зиму. Вона може пошкоджуватися, затримувати вологу та приховувати проблеми з корою.

Є ще один нюанс, шкідники можуть долати складки фольги або проникати під неї через нерівності кори. Тому надійніший варіант — спеціальний липкий ловчий пояс. Такі бар'єри особливо корисні проти зимового п'ядуна. Наприкінці осені самки цього метелика не літають, а піднімаються стовбурами, щоб відкласти яйця.

Восени також прибирайте уражені плоди, оглядайте кору та видаляйте рослинні рештки, які можуть бути джерелом інфекцій.

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плодові дерева боротьба зі шкідниками захист рослин
Максим Лозовий - Редактор
Автор:
Максим Лозовий

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