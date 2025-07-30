Что посадить на даче, чтобы избавиться от комаров летом — список растений, советы дачникам

Комар в большом масштабе и посадка растения на огороде. Фото: коллаж Новини.LIVE

Лето — это сезон комаров, которые буквально "съедают" по вечерам, особенно в тени, но существует один действенный метод, который поможет от них эффективно избавиться. Опытные дачники рассказали, какие растения нужно обязательно посадить на своем огороде, чтобы отпугнуть надоедливых насекомых.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Комары — это маленькие насекомые, которые постоянно жужжат над ухом и оставляют после себя огромные укусы на теле. Чтобы не ощущать эти неприятные звуки и не видеть на своей коже следы от укусов, обязательно посадите в своем дворе три ароматных растения.

Если ваш дачный участок очень большой, можете посадить эти цветы там, где вы чаще всего по вечерам отдыхаете. Опытные дачники объяснили, о каких растениях идет речь в этом случае.

Какие растения могут отпугивать комаров летом

Перечная мята

Эти прожорливые насекомые очень боятся такого растения, ведь оно имеет довольно резкий запах. Посадив его на своей территории, вы целое лето будете наслаждаться приятным ароматом, который для комаров считается буквально убийственным. К тому же, вы можете посушить себе листочков на зиму, которые вы потом будете добавлять в чай.

Куст перечной мяты на участке. Фото: Pixabay

Лаванда

Красивые фиолетовые цветочки создают невероятный вид во дворе, но их запах не могут терпеть комары. Поэтому если вы хотите проводить вечера на улице в спокойной атмосфере без жужжания над ухом, обязательно посадите лаванду на участке.

Яркое цветение лаванды в поле. Фото: Pinterest

Базилик

Это полезное растение не только отпугивает комаров своим ароматом, но и снимает зуд после их укусов на теле. Чтобы это место не чесалось, просто натрите его листочком базилика. Можете, кстати, посадить его в горшке и поставить на веранду.

Базилик разных сортов на огороде. Фото: Pinterest

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