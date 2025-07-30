Що посадити на дачі, щоб позбутися комарів влітку — список рослин, поради дачникам

Комар у великому масштабі та посадка рослини на городі. Фото: колаж Новини.LIVE

Літо — це сезон комарів, які буквально "з’їдають" вечорами, особливо в тіні, але існує один дієвий метод, який допоможе їх ефективно позбутися. Досвідчені дачники розповіли, які рослини потрібно обов’язково посадити на своєму городі, щоб відлякати набридливих комах.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Комарі — це маленькі комахи, які постійно дзижчать над вухом і залишають по собі величезні укуси на тілі. Щоб не відчувати ці неприємні звуки та не бачити на своїй шкірі сліди від укусів, обов’язково посадіть на своєму подвір’ї три ароматні рослини.

Якщо ваша дачна ділянка дуже велика, можете посадити ці квіти там, де ви найчастіше вечорами відпочиваєте. Досвідчені дачники пояснили, про які рослини йдеться в цьому випадку.

Які рослини можуть відлякувати комарів влітку

Перцева м’ята

Ці ненажерливі комахи дуже бояться такої рослини, адже вона має доволі різкий запах. Посадивши її на своїй території, ви ціле літо будете насолоджуватися приємним ароматом, який для комарів вважається буквально вбивчим. До того ж, ви можете посушити собі листочків на зиму, які ви потім будете додавати до чаю.

Кущ перцевої м'яти на ділянці. Фото: Pixabay

Лаванда

Красиві фіолетові квіточки створюють неймовірний вигляд на подвір’ї, але їхній запах не можуть терпіти комарі. Тому якщо ви хочете проводити вечори надворі в спокійній атмосфері без дзижчання над вухом, обов’язково посадіть лаванду на ділянці.

Яскраве цвітіння лаванди в полі. Фото: Pinterest

Базилік

Ця корисна рослина не тільки відлякає комарів своїм ароматом, а й знімає свербіж після їхніх укусів на тілі. Щоб це місце не чухалося, просто натріть його листочком базиліка. Можете, до речі, посадити його в горщику і поставити на веранду.

Базилік різних сортів на городі. Фото: Pinterest

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