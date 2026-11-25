Женщина у грядки среди снега. Фото: quadraislandgardenclub.com

Даже когда огород засыпает снегом, а температура воздуха опускается значительно ниже нуля, на грядках может оставаться свежая зелень. И для этого вовсе не обязательно строить теплицу, устанавливать обогреватели и тратить немалые деньги. Некоторые овощные культуры обладают удивительной способностью приспосабливаться к холоду, а после первых морозов даже становятся вкуснее. Главное — знать, от чего на самом деле нужно защищать растения и как правильно обустроить зимние грядки.

Новости.LIVE со ссылкой на блог американской садоводки Линды Ли Garden Betty рассказывает, как выращивать овощи зимой без теплицы.

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Какие овощи можно выращивать зимой без теплицы

Для зимнего огорода стоит выбирать холодостойкие культуры и сорта, приспособленные к низким температурам. Лучше всего для этого подходят:

шпинат;

листовая капуста кейл;

зимние сорта листового салата;

валерианела (полевой салат);

руккола;

мангольд;

щавель;

лук-порей.

Также под защитным укрытием и слоем мульчи можно оставлять морковь и пастернак, выкапывая корнеплоды по мере необходимости, пока почва не промерзла.

Важно, чтобы растения успели окрепнуть до наступления морозов. Из-за короткого светового дня зимой их рост значительно замедляется, поэтому о будущем урожае лучше позаботиться ещё осенью.

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Как правильно укрыть грядки на зиму

Самый простой способ защитить овощи от морозов — соорудить невысокие туннели. Для этого установите над грядками металлические или пластиковые дуги и натяните белое агроволокно повышенной плотности. Края материала надежно закрепите, чтобы его не сорвало ветром.

Перед похолоданием можно умеренно полить грядки, если земля сухая и ещё не промерзла. Влага поможет защитить корни от пересыхания.

Если прогнозируются сильные морозы, используйте двойное укрытие. А для более чувствительных культур можно использовать прозрачную полиэтиленовую пленку, натянутую на каркас.

Какой ошибки нельзя допускать при зимнем выращивании овощей

Не пытайтесь создать под укрытием летние условия. Чрезмерное тепло ослабляет естественную устойчивость растений к холоду.

В солнечные дни температура под пленкой может стремительно повышаться даже зимой. Поэтому садоводы рекомендуют проветривать туннели, когда на улице около +4 °C или температура внутри укрытия приближается к +15 °C.

Также своевременно убирайте излишки снега с каркаса, чтобы он не прогнулся под его весом. А урожай собирайте после того, как подмерзшие листья естественным образом оттают.

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