Жінка біля грядки серед снігу. Фото: quadraislandgardenclub.com

Навіть коли город засипає снігом, а температура повітря опускається значно нижче нуля, на грядках може залишатися свіжа зелень. І для цього зовсім не обов'язково будувати теплицю, встановлювати обігрівачі та витрачати чималі гроші. Деякі овочеві культури мають дивовижну здатність пристосовуватися до холоду, а після перших морозів навіть стають смачнішими. Головне — знати, від чого насправді потрібно захищати рослини та як правильно облаштувати зимові грядки.

Новини.LIVE з посиланням на блог американської садівниці Лінди Лі Garden Betty розповідає, як вирощувати овочі взимку без теплиці.

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Які овочі можна вирощувати взимку без теплиці

Для зимового городу варто вибирати холодостійкі культури та сорти, пристосовані до низьких температур. Найкраще для цього підходять:

шпинат;

листова капуста кейл;

зимові сорти листового салату;

валеріанела (польовий салат);

рукола;

мангольд;

щавель;

цибуля-порей.

Також під захисним укриттям та шаром мульчі можна залишати моркву й пастернак, викопуючи коренеплоди за потреби, поки ґрунт не промерз.

Важливо, щоб рослини встигли зміцніти до настання морозів. Через короткий світловий день взимку їхній ріст значно сповільнюється, тому про майбутній урожай краще подбати ще восени.

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Як правильно укрити грядки на зиму

Найпростіший спосіб захистити овочі від морозів — облаштувати низькі тунелі. Для цього встановіть над грядками металеві або пластикові дуги та натягніть біле агроволокно підвищеної щільності. Краї матеріалу надійно закріпіть, щоб його не зірвало вітром.

Перед похолоданням можна помірно полити грядки, якщо земля суха та ще не промерзла. Волога допоможе захистити коріння від пересихання.

Якщо прогнозують сильні морози, використовуйте подвійне укриття. А для чутливіших культур можна використовувати прозору поліетиленову плівку, натягнуту на каркас.

Якої помилки не можна припускатися під час зимового вирощування овочів

Не намагайтеся створити під укриттям літні умови. Надмірне тепло послаблює природну стійкість рослин до холоду.

У сонячні дні температура під плівкою може стрімко підвищуватися навіть узимку. Тому садівниця рекомендує провітрювати тунелі, коли надворі близько +4 °C або температура всередині укриття наближається до +15 °C.

Також своєчасно прибирайте надлишок снігу з каркаса, щоб він не прогнувся під його вагою. А врожай збирайте після того, як підмерзле листя природно відтане.

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