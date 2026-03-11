Видео
Україна
Видео

Выгребную яму можно не чистить годами, если кинуть этот продукт

Выгребную яму можно не чистить годами, если кинуть этот продукт

Дата публикации 11 марта 2026 23:55
Какой доступный продукт бросить в выгребную яму, чтобы не чистить годами
Очистка выгребной ямы народным методом. Колаж: Новини.LIVE

Владельцы частных домов рано или поздно сталкиваются с такой проблемой как выгребная яма. Со временем вода начинает уходить все медленнее, появляется неприятный запах, а вызывать ассенизаторскую машину приходится все чаще. Однако опытные дачники уверяют: решить эту проблему можно достаточно просто — и для этого вовсе не обязательно покупать дорогие биопрепараты или использовать агрессивную химию.

Новини.LIVE рассказывает, какой простой и естественный продукт нужно бросить в выгребную яму, чтобы запустить очистку.

Один продукт, который очистит выгребную яму

Чтобы ваша выгребная яма всегда была в рабочем состоянии, необходимо "поселить" туда полезные природные микроорганизмы. Помочь в этом может гриб чага. Именно в середине него могут жить полезные микроорганизмы, в частности гриб триходерма, который активно разлагает органические остатки и подавляет развитие вредных бактерий.

Гриб триходерма хорошо чувствует себя в яме или септике, ему нравится влага и тепло, а органические отходы становятся его главной пищей. Найти это чудо средство можно в любом лесу. Гриб чага часто растет на березах. Обычно гриб выглядит как крупный черный или темно-коричневый нарост на стволе дерева. Поверхность неровная и потрескавшаяся, похожая на обугленную древесину.

 

Один продукт, який очистить вигрібну яму
Гриб чага на березе. Фото: google.com

Как правильно использовать чагу в выгребной яме

Как правило, для одной выгребной ямы достаточно 3-4 гриба. Перед тем, как бросать в яму, их лучше измельчить. Они будут постепенно разлагаться. Со временем микроорганизмы активизируются и начнут перерабатывать органические отходы.

Первые изменения вы заметите уже через несколько дней, дальше эффект будет все заметнее. Волноваться о лишнем мусоре в выгребной яме не надо, уже через несколько лет гриб сам разложится.

Важное предостережение для владельцев выгребных ям

Есть один нюанс, о котором стоит помнить. Если вы регулярно вызываете ассенизатор, не стоит бросать в выгребную яму слишком большие куски грибов. Большие твердые фрагменты могут попасть в насос и забить его.

Что делать, чтобы выгребная яма не переполнялась — полезные советы

Чтобы выгребная яма работала дольше без очистки, следует придерживаться нескольких простых правил:

  1. Старайтесь сливать в канализацию как можно меньше жира, ведь он создает плотный налет на стенках.
  2. Не выбрасывайте в канализацию салфетки, тряпки, пакеты и другой мусор, который не разлагается.
  3. Периодически используйте природные или биологические средства, которые активируют полезные бактерии в выгребной яме.

На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму.

Какие простые хитрости помогут нейтрализовать неприятный запах из уличного туалета.

лайфхаки советы грибы канализация выгребная яма
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
