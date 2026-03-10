Видео
Главная Дом и огород Вы забудете, где туалет — как быстро убрать неприятный запах

Вы забудете, где туалет — как быстро убрать неприятный запах

Дата публикации 10 марта 2026 23:45
Как быстро убрать запах из уличного туалета — простые методы
Уборка уличного туалета. Коллаж: Новини.LIVE

Неприятный запах из уличного туалета способен испортить атмосферу даже самого уютного двора. Особенно в теплый период. Многие считают, что единственный выход — часто вызывать ассенизатор или просто терпеть. На самом деле существуют простые и доступные методы борьбы с вонью.

Новини.LIVE делятся с вами хитростями, которые помогут нейтрализовать неприятный запах из уличного туалета буквально за несколько дней.

Читайте также:

Как убрать запах из уличного туалета — простые и эффективные способы

Существует несколько проверенных методов, которые помогают быстро устранить вонь из дачного туалета. Большинство из них не требуют больших затрат и легко применяются в домашних условиях:

  • Крапива

Листья крапивы во время разложения подавляют неприятные запахи. Достаточно раз в неделю бросать небольшой пучок свежей крапивы в выгребную яму.

  • Ароматные травы

Некоторые пряные растения имеют очень стойкий аромат, который помогает перебить вонь. Лучше всего для этого подходят:

  • мята;
  • базилик;
  • мелисса.

Пучок трав достаточно бросать в выгребную яму примерно раз в неделю. Это не уберет запах полностью, но значительно уменьшит его интенсивность. А еще очень часто кусты мяты или мелиссы сажают возле туалета.

  • Ботва помидоров

Еще одно простое народное средство. Листья и стебли помидоров имеют специфический запах, который помогает приглушить вонь. А еще томатная ботва отпугивает мух.

  • Древесные опилки

Опилки хорошо поглощают влагу и неприятные запахи, поэтому их часто используют для выгребных ям. Чтобы этот способ работал правильно, следует помнить несколько правил:

  • используйте опилки из свежей древесины;
  • лучше всего подходят опилки хвойных или фруктовых деревьев;
  • не стоит брать трухлявую или старую древесину.

Достаточно периодически подсыпать несколько горстей.

  • Торф как природный абсорбент

Торф не устраняет запах полностью, но прекрасно его впитывает. Именно поэтому его часто используют в биотуалетах. Однако есть один нюанс: из-за способности поглощать влагу выгребная яма может заполняться быстрее.

  • Биопрепараты с полезными бактериями

Современный и очень эффективный способ. Такие средства продаются в виде порошков, таблеток или жидкостей. Биопрепараты содержат бактерии, которые:

  • разлагают органические отходы;
  • уменьшают образование газов;
  • устраняют резкий запах.

Попадая в благоприятную среду, бактерии активируются и начинают перерабатывать отходы на воду и осадок.

Также делимся другими полезными лайфхаками

Что нужно добавить в выгребную яму, чтобы она очистилась естественным образом.

На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму.

лайфхаки советы запах выгребная яма туалет
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
