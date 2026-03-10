Как быстро убрать запах из уличного туалета — простые методы

Уборка уличного туалета. Коллаж: Новини.LIVE

Неприятный запах из уличного туалета способен испортить атмосферу даже самого уютного двора. Особенно в теплый период. Многие считают, что единственный выход — часто вызывать ассенизатор или просто терпеть. На самом деле существуют простые и доступные методы борьбы с вонью.

Новини.LIVE делятся с вами хитростями, которые помогут нейтрализовать неприятный запах из уличного туалета буквально за несколько дней.

Как убрать запах из уличного туалета — простые и эффективные способы

Существует несколько проверенных методов, которые помогают быстро устранить вонь из дачного туалета. Большинство из них не требуют больших затрат и легко применяются в домашних условиях:

Крапива

Листья крапивы во время разложения подавляют неприятные запахи. Достаточно раз в неделю бросать небольшой пучок свежей крапивы в выгребную яму.

Ароматные травы

Некоторые пряные растения имеют очень стойкий аромат, который помогает перебить вонь. Лучше всего для этого подходят:

мята;

базилик;

мелисса.

Пучок трав достаточно бросать в выгребную яму примерно раз в неделю. Это не уберет запах полностью, но значительно уменьшит его интенсивность. А еще очень часто кусты мяты или мелиссы сажают возле туалета.

Ботва помидоров

Еще одно простое народное средство. Листья и стебли помидоров имеют специфический запах, который помогает приглушить вонь. А еще томатная ботва отпугивает мух.

Древесные опилки

Опилки хорошо поглощают влагу и неприятные запахи, поэтому их часто используют для выгребных ям. Чтобы этот способ работал правильно, следует помнить несколько правил:

используйте опилки из свежей древесины;

лучше всего подходят опилки хвойных или фруктовых деревьев;

не стоит брать трухлявую или старую древесину.

Достаточно периодически подсыпать несколько горстей.

Торф как природный абсорбент

Торф не устраняет запах полностью, но прекрасно его впитывает. Именно поэтому его часто используют в биотуалетах. Однако есть один нюанс: из-за способности поглощать влагу выгребная яма может заполняться быстрее.

Биопрепараты с полезными бактериями

Современный и очень эффективный способ. Такие средства продаются в виде порошков, таблеток или жидкостей. Биопрепараты содержат бактерии, которые:

разлагают органические отходы;

уменьшают образование газов;

устраняют резкий запах.

Попадая в благоприятную среду, бактерии активируются и начинают перерабатывать отходы на воду и осадок.

