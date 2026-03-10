Как быстро убрать запах из уличного туалета — простые методы

Вы забудете, где туалет — как быстро убрать неприятный запах
Неприятный запах из уличного туалета способен испортить атмосферу даже самого уютного двора. Особенно в теплый период. Многие считают, что единственный выход — часто вызывать ассенизатор или просто терпеть. На самом деле существуют простые и доступные методы борьбы с вонью.
Новини.LIVE делятся с вами хитростями, которые помогут нейтрализовать неприятный запах из уличного туалета буквально за несколько дней.
Как убрать запах из уличного туалета — простые и эффективные способы
Существует несколько проверенных методов, которые помогают быстро устранить вонь из дачного туалета. Большинство из них не требуют больших затрат и легко применяются в домашних условиях:
- Крапива
Листья крапивы во время разложения подавляют неприятные запахи. Достаточно раз в неделю бросать небольшой пучок свежей крапивы в выгребную яму.
- Ароматные травы
Некоторые пряные растения имеют очень стойкий аромат, который помогает перебить вонь. Лучше всего для этого подходят:
- мята;
- базилик;
- мелисса.
Пучок трав достаточно бросать в выгребную яму примерно раз в неделю. Это не уберет запах полностью, но значительно уменьшит его интенсивность. А еще очень часто кусты мяты или мелиссы сажают возле туалета.
- Ботва помидоров
Еще одно простое народное средство. Листья и стебли помидоров имеют специфический запах, который помогает приглушить вонь. А еще томатная ботва отпугивает мух.
- Древесные опилки
Опилки хорошо поглощают влагу и неприятные запахи, поэтому их часто используют для выгребных ям. Чтобы этот способ работал правильно, следует помнить несколько правил:
- используйте опилки из свежей древесины;
- лучше всего подходят опилки хвойных или фруктовых деревьев;
- не стоит брать трухлявую или старую древесину.
Достаточно периодически подсыпать несколько горстей.
- Торф как природный абсорбент
Торф не устраняет запах полностью, но прекрасно его впитывает. Именно поэтому его часто используют в биотуалетах. Однако есть один нюанс: из-за способности поглощать влагу выгребная яма может заполняться быстрее.
- Биопрепараты с полезными бактериями
Современный и очень эффективный способ. Такие средства продаются в виде порошков, таблеток или жидкостей. Биопрепараты содержат бактерии, которые:
- разлагают органические отходы;
- уменьшают образование газов;
- устраняют резкий запах.
Попадая в благоприятную среду, бактерии активируются и начинают перерабатывать отходы на воду и осадок.
Также делимся другими полезными лайфхаками
Что нужно добавить в выгребную яму, чтобы она очистилась естественным образом.
На каком расстоянии от забора соседа можно копать выгребную яму.
Читайте Новини.LIVE!