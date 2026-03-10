Як прибрати запах з вуличного туалету — прості методи, які нейтралізують сморід

Ніхто не повірить, що це туалет — як швидко прибрати сморід
Навіть найзатишніше подвір'я може зіпсувати неприємний запах з вуличного туалету. Особливо у літній період. Багато хто вважає, що єдиний вихід — часто викликати асенізатор або просто терпіти. Насправді існують прості та доступні способи, які допомагають швидко прибрати сморід.
Новини.LIVE діляться з вами хитрощами, які допоможуть нейтралізувати неприємний запах з вуличного туалету буквально за кілька днів.
Як прибрати запах з вуличного туалету — прості та ефективні способи
Існує кілька перевірених методів, які допомагають швидко усунути сморід з дачного туалету. Більшість із них не потребують великих витрат і легко застосовуються в домашніх умовах:
- Кропива
Листя кропиви під час розкладання пригнічує неприємні запахи. Достатньо раз на тиждень кидати невеликий пучок свіжої кропиви у вигрібну яму.
- Ароматні трави
Деякі пряні рослини мають дуже стійкий аромат, який допомагає перебити сморід. Найкраще для цього підходять:
- м'ята;
- базилік;
- меліса.
Пучок трав достатньо кидати у вигрібну яму приблизно раз на тиждень. Це не прибере запах повністю, але значно зменшить його інтенсивність. А ще дуже часто кущі м'яти або меліси саджають біля туалету.
- Бадилля помідорів
Ще один простий народний засіб. Листя та стебла помідорів мають специфічний запах, який допомагає приглушити сморід. А ще томатна гичка відлякує мух.
- Деревна тирса
Тирса добре поглинає вологу та неприємні запахи, тому її часто використовують для вигрібних ям. Щоб цей спосіб працював правильно, варто пам'ятати кілька правил:
- використовуйте тирсу зі свіжої деревини;
- найкраще підходить тирса хвойних або фруктових дерев;
- не варто брати трухляву або стару деревину.
Достатньо періодично підсипати кілька жмень.
- Торф як природний абсорбент
Торф не усуває запах повністю, але чудово його вбирає. Саме тому його часто використовують у біотуалетах. Однак є один нюанс: через здатність поглинати вологу вигрібна яма може заповнюватися швидше.
- Біопрепарати з корисними бактеріями
Сучасний і дуже ефективний спосіб. Такі засоби продаються у вигляді порошків, таблеток або рідин. Біопрепарати містять бактерії, які:
- розкладають органічні відходи;
- зменшують утворення газів;
- усувають різкий запах.
Потрапляючи у сприятливе середовище, бактерії активуються і починають переробляти відходи на воду та осад.
