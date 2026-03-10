Відео
Головна Дім та город Ніхто не повірить, що це туалет — як швидко прибрати сморід

Ніхто не повірить, що це туалет — як швидко прибрати сморід

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 23:45
Як прибрати запах з вуличного туалету — прості методи, які нейтралізують сморід
Прибирання вуличного туалету. Колаж: Новини.LIVE

Навіть найзатишніше подвір'я може зіпсувати неприємний запах з вуличного туалету. Особливо у літній період. Багато хто вважає, що єдиний вихід — часто викликати асенізатор або просто терпіти. Насправді існують прості та доступні способи, які допомагають швидко прибрати сморід.

Новини.LIVE діляться з вами хитрощами, які допоможуть нейтралізувати неприємний запах з вуличного туалету буквально за кілька днів.

Читайте також:

Як прибрати запах з вуличного туалету — прості та ефективні способи

Існує кілька перевірених методів, які допомагають швидко усунути сморід з дачного туалету. Більшість із них не потребують великих витрат і легко застосовуються в домашніх умовах: 

  • Кропива

Листя кропиви під час розкладання пригнічує неприємні запахи. Достатньо раз на тиждень кидати невеликий пучок свіжої кропиви у вигрібну яму.

  • Ароматні трави

Деякі пряні рослини мають дуже стійкий аромат, який допомагає перебити сморід. Найкраще для цього підходять:

  • м'ята;
  • базилік;
  • меліса.

Пучок трав достатньо кидати у вигрібну яму приблизно раз на тиждень. Це не прибере запах повністю, але значно зменшить його інтенсивність. А ще дуже часто кущі м'яти або меліси саджають біля туалету.

  • Бадилля помідорів

Ще один простий народний засіб. Листя та стебла помідорів мають специфічний запах, який допомагає приглушити сморід. А ще томатна гичка відлякує мух.

  • Деревна тирса

Тирса добре поглинає вологу та неприємні запахи, тому її часто використовують для вигрібних ям. Щоб цей спосіб працював правильно, варто пам'ятати кілька правил:

  • використовуйте тирсу зі свіжої деревини;
  • найкраще підходить тирса хвойних або фруктових дерев;
  • не варто брати трухляву або стару деревину.

Достатньо періодично підсипати кілька жмень.

  • Торф як природний абсорбент

Торф не усуває запах повністю, але чудово його вбирає. Саме тому його часто використовують у біотуалетах. Однак є один нюанс: через здатність поглинати вологу вигрібна яма може заповнюватися швидше.

  • Біопрепарати з корисними бактеріями

Сучасний і дуже ефективний спосіб. Такі засоби продаються у вигляді порошків, таблеток або рідин. Біопрепарати містять бактерії, які:

  • розкладають органічні відходи;
  • зменшують утворення газів;
  • усувають різкий запах.

Потрапляючи у сприятливе середовище, бактерії активуються і починають переробляти відходи на воду та осад.

Також ділимося іншими корисними лайфхаками

Що потрібно додати у вигрібну яму, щоб вона очистилася природним чином.

На якій відстані від паркану сусіда можна копати вигрібну яму.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
