Головна Дім та город Вигрібну яму можна не чистити роками — киньте лише один продукт

Вигрібну яму можна не чистити роками — киньте лише один продукт

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 23:55
Що кинути у вигрібну яму, щоб не чистити роками — простий продукт
Очищення вигрібної ями народним методом. Колаж: Новини.LIVE

У приватному будинку рано чи пізно неприємну проблему створює вигрібна яма. Вода відходить все повільніше, з'являється неприємний запах, а виклик асенізатора доводиться робити дедалі частіше. Досвідчені дачники знають, проблему можна вирішити швидко, і для цього не потрібні дорогі біопрепарати чи хімія.

Новини.LIVE розповідає, який простий та природний продукт потрібно кинути у вигрібну яму, щоб запустити очищення.

Читайте також:

Один продукт, який очистить вигрібну яму

Щоб ваша вигрібна яма завжди була у робочому стані, необхідно "поселити" туди корисні природні мікроорганізми. Допомогти у цьому може гриб чага. Саме у середині нього можуть жити корисні мікроорганізми, зокрема гриб триходерма, який активно розкладає органічні рештки та пригнічує розвиток шкідливих бактерій.

Гриб триходерма добре почувається у ямі або септику, йому подобається волога та тепло, а органічні відходи стають його головною їжею. Знайти цей чудо засіб можна у будь-якому лісі. Гриб чага часто росте на березах. Зазвичай гриб виглядає як великий чорний або темно-коричневий наріст на стовбурі дерева. Поверхня нерівна та потріскана, схожа на обвуглену деревину.

 

Один продукт, який очистить вигрібну яму
Гриб чага на березі. Фото: google.com

Як правильно використати чагу у вигрібній ямі

Як правило, для однієї вигрібної ями достатньо 3-4 гриба. Перед тим, як кидати у яму, їх краще подрібнити. Вони будуть поступово розкладатися. З часом мікроорганізми активізуються та почнуть переробляти органічні відходи.

Перші зміни ви помітите вже за кілька днів, далі ефект буде все помітніший. Хвилюватися про зайве сміття у вигрібній ямі не треба, вже за кілька років гриб сам розкладеться.

Важливе застереження для власників вигрібних ям

Є один нюанс, про який варто пам'ятати. Якщо ви регулярно викликаєте асенізатор, не варто кидати у вигрібну яму занадто великі шматки грибів. Великі тверді фрагменти можуть потрапити у насос та забити його.

Що робити, щоб вигрібна яма не переповнювалася — корисні поради

Щоб вигрібна яма працювала довше без очищення, варто дотримуватися кількох простих правил:

  1. Намагайтеся зливати у каналізацію якомога менше жиру, адже він створює щільний наліт на стінках.
  2. Не викидайте у каналізацію серветки, ганчірки, пакети та інше сміття, яке не розкладається.
  3. Періодично використовуйте природні або біологічні засоби, які активують корисні бактерії у вигрібній ямі.

Також ділимося іншими корисними лайфхаками

На якій відстані від паркану сусіда можна копати вигрібну яму.

Які прості хитрощі допоможуть нейтралізувати неприємний запах з вуличного туалету.

лайфхаки поради гриби каналізація вигрібна яма
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
