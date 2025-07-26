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Главная Дом и огород Медведка атакует огород — как избавиться от опасного насекомого

Медведка атакует огород — как избавиться от опасного насекомого

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:54
Как безопасно избавиться от медведки на огороде — эффективные методы, советы дачникам
Медведка, которая сидит на камне. Фото: Pinterest

Медведка — это один из самых опасных вредителей для огородных культур, поэтому в случае ее обнаружения необходимо сразу принимать меры. Опытные дачники рассказали, как можно уничтожить это насекомое и какими безопасными методами стоит воспользоваться, чтобы избавиться от медведки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Механические методы

Эти методы не требуют особых знаний, но на них нужно много времени и сил. Суть механических способов борьбы с медведкой заключается в уничтожении среды обитания этого вредителя. Поэтому если вы выбираете эти методы, тогда сделайте на своем огороде следующее:

  • Глубокая культивация — весной, когда этот вредитель откладывает яйца, сделайте глубокую вспашку или культивацию между рядами, чтобы уничтожить гнезда медведки и вынести яйца на поверхность земли
  • Расстановка ловушек — выкопайте ямы 70×70×50 сантиметров и насыпьте в них горячий навоз, чтобы осенью медведка залезла в теплое место, а зимой погибла от холода
  • Установка барьеров — поставьте пластиковые или металлические ограждения вокруг грядок на глубину в 20-30 сантиметров, чтобы не дать вредителю попадать к культурам на огороде
Медведка
Медведка в большом масштабе на белой поверхности. Фото: Pinterest

Биологические методы

Эти способы абсолютно безопасны как для окружающей среды, так и для людей. А суть биологических методов заключается в использовании природных врагов и растительных средств. Биологическими методами борьбы с медведкой являются:

  • Использование ежей — оставьте кучи листьев или мелкие укрытия, чтобы привлечь ежей, которые будут активно охотиться на медведку
  • Посадка растений с резким запахом — посадите бархатцы, календулу или чеснок вокруг грядок на огороде, поскольку их аромат отпугивает заразиху
  • Покупка паразитических нематод — эти черви проникают в тело медведки и съедают ее изнутри

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить проволочника на огороде и в саду.

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Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле капусты, чтобы защитить ее от вредителей и болезней.

насекомые советы огород эффективные способы вредители медведка
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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