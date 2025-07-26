Как безопасно избавиться от медведки на огороде — эффективные методы, советы дачникам

Медведка атакует огород — как избавиться от опасного насекомого
Медведка — это один из самых опасных вредителей для огородных культур, поэтому в случае ее обнаружения необходимо сразу принимать меры. Опытные дачники рассказали, как можно уничтожить это насекомое и какими безопасными методами стоит воспользоваться, чтобы избавиться от медведки.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как уничтожить медведку, чтобы не навредить урожаю на огороде
Механические методы
Эти методы не требуют особых знаний, но на них нужно много времени и сил. Суть механических способов борьбы с медведкой заключается в уничтожении среды обитания этого вредителя. Поэтому если вы выбираете эти методы, тогда сделайте на своем огороде следующее:
- Глубокая культивация — весной, когда этот вредитель откладывает яйца, сделайте глубокую вспашку или культивацию между рядами, чтобы уничтожить гнезда медведки и вынести яйца на поверхность земли
- Расстановка ловушек — выкопайте ямы 70×70×50 сантиметров и насыпьте в них горячий навоз, чтобы осенью медведка залезла в теплое место, а зимой погибла от холода
- Установка барьеров — поставьте пластиковые или металлические ограждения вокруг грядок на глубину в 20-30 сантиметров, чтобы не дать вредителю попадать к культурам на огороде
Биологические методы
Эти способы абсолютно безопасны как для окружающей среды, так и для людей. А суть биологических методов заключается в использовании природных врагов и растительных средств. Биологическими методами борьбы с медведкой являются:
- Использование ежей — оставьте кучи листьев или мелкие укрытия, чтобы привлечь ежей, которые будут активно охотиться на медведку
- Посадка растений с резким запахом — посадите бархатцы, календулу или чеснок вокруг грядок на огороде, поскольку их аромат отпугивает заразиху
- Покупка паразитических нематод — эти черви проникают в тело медведки и съедают ее изнутри
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