Как безопасно избавиться от медведки на огороде — эффективные методы, советы дачникам

Медведка, которая сидит на камне. Фото: Pinterest

Медведка — это один из самых опасных вредителей для огородных культур, поэтому в случае ее обнаружения необходимо сразу принимать меры. Опытные дачники рассказали, как можно уничтожить это насекомое и какими безопасными методами стоит воспользоваться, чтобы избавиться от медведки.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

Реклама

Читайте также:

Как уничтожить медведку, чтобы не навредить урожаю на огороде

Механические методы

Эти методы не требуют особых знаний, но на них нужно много времени и сил. Суть механических способов борьбы с медведкой заключается в уничтожении среды обитания этого вредителя. Поэтому если вы выбираете эти методы, тогда сделайте на своем огороде следующее:

Глубокая культивация — весной, когда этот вредитель откладывает яйца, сделайте глубокую вспашку или культивацию между рядами, чтобы уничтожить гнезда медведки и вынести яйца на поверхность земли

Расстановка ловушек — выкопайте ямы 70×70×50 сантиметров и насыпьте в них горячий навоз, чтобы осенью медведка залезла в теплое место, а зимой погибла от холода

Установка барьеров — поставьте пластиковые или металлические ограждения вокруг грядок на глубину в 20-30 сантиметров, чтобы не дать вредителю попадать к культурам на огороде

Медведка в большом масштабе на белой поверхности. Фото: Pinterest

Биологические методы

Эти способы абсолютно безопасны как для окружающей среды, так и для людей. А суть биологических методов заключается в использовании природных врагов и растительных средств. Биологическими методами борьбы с медведкой являются:

Использование ежей — оставьте кучи листьев или мелкие укрытия, чтобы привлечь ежей, которые будут активно охотиться на медведку

Посадка растений с резким запахом — посадите бархатцы, календулу или чеснок вокруг грядок на огороде, поскольку их аромат отпугивает заразиху

Покупка паразитических нематод — эти черви проникают в тело медведки и съедают ее изнутри

Напомним, мы писали о том, как можно эффективно уничтожить проволочника на огороде и в саду.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от улиток на огороде, чтобы спасти урожай.

Также мы сообщали о том, что стоит посадить возле капусты, чтобы защитить ее от вредителей и болезней.