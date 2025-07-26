Як безпечно позбутися вовчка на городі — ефективні методи, поради дачникам

Вовчок, який сидить на камінні. Фото: Pinterest

Вовчок — це один з найнебезпечніших шкідників для городніх культур, тому в разі його виявлення необхідно одразу вживати заходів. Досвідчені дачники розповіли, як можна знищити цю комаху і якими безпечними методами варто скористатися, щоб позбутися капустянки.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Механічні методи

Ці методи не потребують особливих знань, але на них потрібно багато часу і сил. Суть механічних способів боротьби з вовчком полягає в знищенні середовища існування цього шкідника. Тож якщо ви обираєте ці методи, тоді зробіть на своєму городі наступне:

Глибока культивація — навесні, коли цей шкідник відкладає яйця, здісніть глибоку оранку або культивацію між рядами, щоб знищити гнізда вовчка і винести яйця на поверхню землі

Розставлення пасток — викопайте ями 70×70×50 сантиметрів і насипте в них гарячий гній, щоб восени вовчок заліз у тепле місце, а взимку загинув від холоду

Встановлення бар’єрів — поставте пластикові чи металеві огорожі навколо грядок на глибину в 20-30 сантиметрів, щоб не дати шкіднику потрапляти до культур на городі

Вовчок у великому масштабі на білій поверхні. Фото: Pinterest

Біологічні методи

Ці способи абсолютно безпечні як для навколишнього середовища, так і для людей. А суть біологічних методів полягає у використанні природних ворогів і рослинних засобів. Біологічними методами боротьби з вовчком є:

Використання їжаків — залиште купи листя чи дрібні укриття, щоб залучити їжаків, які активно полюватимуть на вовчка

Посадка рослин з різким запахом — посадіть чорнобривці, календулу або часник навколо грядок на городі, оскільки їхній аромат відлякує вовчка

Купівля паразитичних нематод — ці хробаки проникають у тіло вовчка і з’їдають його зсередини

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