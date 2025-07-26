Як безпечно позбутися вовчка на городі — ефективні методи, поради дачникам

Вовчок атакує город — як позбутися небезпечної комахи
Вовчок — це один з найнебезпечніших шкідників для городніх культур, тому в разі його виявлення необхідно одразу вживати заходів. Досвідчені дачники розповіли, як можна знищити цю комаху і якими безпечними методами варто скористатися, щоб позбутися капустянки.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.
Як знищити вовчка, щоб не нашкодити врожаю на городі
Механічні методи
Ці методи не потребують особливих знань, але на них потрібно багато часу і сил. Суть механічних способів боротьби з вовчком полягає в знищенні середовища існування цього шкідника. Тож якщо ви обираєте ці методи, тоді зробіть на своєму городі наступне:
- Глибока культивація — навесні, коли цей шкідник відкладає яйця, здісніть глибоку оранку або культивацію між рядами, щоб знищити гнізда вовчка і винести яйця на поверхню землі
- Розставлення пасток — викопайте ями 70×70×50 сантиметрів і насипте в них гарячий гній, щоб восени вовчок заліз у тепле місце, а взимку загинув від холоду
- Встановлення бар’єрів — поставте пластикові чи металеві огорожі навколо грядок на глибину в 20-30 сантиметрів, щоб не дати шкіднику потрапляти до культур на городі
Біологічні методи
Ці способи абсолютно безпечні як для навколишнього середовища, так і для людей. А суть біологічних методів полягає у використанні природних ворогів і рослинних засобів. Біологічними методами боротьби з вовчком є:
- Використання їжаків — залиште купи листя чи дрібні укриття, щоб залучити їжаків, які активно полюватимуть на вовчка
- Посадка рослин з різким запахом — посадіть чорнобривці, календулу або часник навколо грядок на городі, оскільки їхній аромат відлякує вовчка
- Купівля паразитичних нематод — ці хробаки проникають у тіло вовчка і з’їдають його зсередини
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