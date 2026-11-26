Квочка откладывает яйца в курятнике. Фото: Pinterest

Одни куры несутся лишь несколько раз в неделю, а от других можно получать свежие яйца почти каждый день. И дело не только в питании или условиях содержания птицы, но и в ее генетике. Некоторые несушки способны давать до 320 яиц в год. Поэтому даже небольшое домашнее хозяйство может обеспечить всю семью яйцами.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Animal Gourmet рассказывает, какие породы и кроссы кур отличаются высокой яйценоскостью.

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Какие породы кур несут больше всего яиц

В среднем одна курица дает около 216 яиц в год, однако есть породы и специально выведенные гибриды, продуктивность которых значительно выше. Некоторые из них начинают нестись уже в возрасте четырех-пяти месяцев.

К самым продуктивным относятся:

Леггорн — 300–320 яиц в год

Одна из самых известных яичных пород в мире. Эти куры небольшие, подвижные, потребляют относительно мало корма и несут яйца с белой скорлупой.

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Ломан Браун — до 320 яиц в год

Популярный яичный кросс, который ценят за высокую продуктивность, спокойный характер и коричневые яйца.

Хай-Лайн Браун — 310–320 яиц в год

Эти куры потребляют относительно мало корма и при правильном уходе несут много яиц.

Иза Браун — 300–320 яиц в год

Доброжелательные и спокойные куры, которые хорошо подходят для небольшого домашнего хозяйства. Несут коричневые яйца.

Декалб Уайт — 300–320 яиц в год

Высокопродуктивный кросс, которого выращивают ради белых яиц. Требует сбалансированного рациона.

Род-Айленд — 250–300 яиц в год

Выносливая порода, которую разводят как ради яиц, так и ради мяса.

Суссекс — 250–280 яиц в год

Спокойные куры мясо-яичного направления, которые хорошо подходят для содержания на выгуле.

Плимутрок — 200–280 яиц в год

Универсальная порода с крепким телосложением и спокойным характером. Особенно популярны белые и полосатые разновидности.

Каких кур-несушек лучше выбрать для домашнего хозяйства

Если ваша главная цель — получать как можно больше яиц при умеренных затратах на корм, стоит присмотреться к леггорнам и специализированным яичным кроссам. А если же вы хотите разводить птицу самостоятельно и получать не только яйца, но и мясо, хорошим выбором станут род-айленд, суссекс или плимутрок.

Учитывайте, что потомство промышленных кроссов не обязательно унаследует высокую продуктивность родителей.

Что делать, чтобы куры хорошо неслись

Даже самая продуктивная несушка не оправдает ожиданий, если ей будет не хватать питательных веществ, света или комфортных условий.

Чтобы поддерживать высокую яйценоскость, придерживайтесь простых правил:

кормите птицу сбалансированным кормом с достаточным количеством белка, кальция, фосфора и витамина D;

обеспечьте постоянный доступ к чистой воде;

поддерживайте сухость и чистоту в курятнике;

обеспечьте около 14 часов света в сутки;

избегайте резких изменений рациона и стресса;

ежедневно собирайте яйца.

Помните, что наибольшую продуктивность куры обычно демонстрируют в первый год яйцекладки. С возрастом яйценоскость постепенно снижается, а во время линьки птица может временно перестать нестись.

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