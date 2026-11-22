Лавровый лист в курятнике. Коллаж: Новини.LIVE

Лавровый лист может пригодиться не только на кухне, но и в хозяйстве. Некоторые фермеры раскладывают эту ароматную пряность в курятниках, надеясь избавиться от незваных гостей. Считается, что ее запах способен отпугивать вредителей, которые любят лакомиться кормом для кур.

Новини.LIVE со ссылкой на французское издание Mon Jardin & Ma Maison рассказывает, зачем кладут лавровый лист в курятник и насколько эффективен этот народный метод.

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Зачем кладут лавровый лист в курятник

Эта специя обладает насыщенным пряным ароматом благодаря эфирным маслам. Этот запах неприятен для грызунов. Поэтому хозяева используют лавровый лист, чтобы защитить курятник от мышей и крыс, которых привлекают тепло, остатки зерна и доступный корм.

Используют приправу по-разному. Одни раскладывают сухие листочки в помещении, другие даже делают из них небольшие гирлянды и развешивают вокруг курятника.

Важно: хотя некоторые и отмечают положительный результат, этот способ нельзя считать надежным.

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Даже если запах лавра временно насторожит грызунов, вряд ли он заставит их отказаться от легкодоступной пищи. Крысы быстро приспосабливаются к непривычным запахам, особенно когда рядом есть зерно.

Поэтому специалисты советуют в первую очередь устранить то, что привлекает вредителей.

Самые важные правила:

Каждый вечер убирайте остатки корма, которые куры не съели. Храните зерно в плотно закрытых контейнерах. Используйте кормушки, до которых грызунам сложно добраться. Закройте щели и отверстия, через которые мыши могут проникать внутрь. Регулярно очищайте курятник и следите за его состоянием.

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