Лавровий лист у курнику. Колаж: Новини.LIVE

Лавровий лист може знадобитися не лише на кухні, а й у господарстві. Деякі фермери розкладають цю ароматну пряність у курниках, сподіваючись позбутися непроханих гостей. Вважається, що її запах здатний відлякувати шкідників, які полюбляють ласувати кормом для курей.

Новини.LIVE з посиланням на французьке видання Mon Jardin & Ma Maison розповідає, навіщо кладуть лавровий лист у курник та наскільки ефективний цей народний метод.

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Навіщо кладуть лавровий лист у курник

Ця спеція має насичений пряний аромат завдяки ефірним оліям. Цей запах неприємний для гризунів. Тож господарі використовують лавровий лист, щоб захистити курник від мишей і щурів, яких приваблюють тепло, залишки зерна та доступний корм.

Використовують приправу по-різному. Одні розкладають сухі листочки в приміщенні, інші навіть виготовляють із них невеликі гірлянди та розвішують навколо курника.

Важливо: хоч дехто і повідомляє про позитивний результат, цей спосіб не можна вважати надійним.

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Навіть якщо запах лавра тимчасово насторожить гризунів, навряд чи він змусить їх відмовитися від легкодоступної їжі. Щури швидко пристосовуються до незвичних ароматів, особливо коли поруч є зерно.

Тому фахівці радять насамперед усунути те, що приваблює шкідників.

Найважливіші правила:

Щовечора прибирайте залишки корму, які кури не з'їли. Зберігайте зерно у щільно закритих контейнерах. Використовуйте годівниці, до яких гризунам складно дістатися. Закрийте щілини та отвори, через які миші можуть проникати всередину. Регулярно очищуйте курник і стежте за його станом.

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