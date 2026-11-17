Домашня курка-несучка сидить у дерев'яному гнізді. Фото: istockphoto.com

З приходом осені гнізда курочок-несучок часто порожніють. Здається, нічого не змінилося: корм і догляд той самий, а птахи здоров. І проблема дійсно ховається не в годівниці.

Новини.LIVE зібрав корисні поради досвідчених фермерів, які допоможуть підтримати несучість курей у холодну пору року.

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Чому кури восени несуть менше яєць

Головний винуватець — короткий світловий день. Організм курки реагує на тривалість освітлення, яке впливає на вироблення гормонів, відповідальних за утворення яєць. Через це часто несучість навіть припиняється повністю.

Є й інші причини:

линяння — організм витрачає поживні речовини на формування нового пір'я;

холод і вологість — несприятливі умови спричиняють стрес і збільшують енергетичні потреби;

незбалансоване харчування — нестача білка та інших поживних речовин погіршує яйценосність;

вік птиці — після двох-трьох років продуктивність багатьох несучок поступово знижується.

Чим годувати курей, щоб вони краще неслися

Восени особливу увагу варто приділити білку. Для несучок підходить повнораціонний комбікорм із вмістом протеїну приблизно 16–18%.

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Не забувайте про кальцій. Для міцної шкаралупи птиці потрібен кормовий вапняк або спеціальна подрібнена мушля. Також навіть узимку вода має бути постійно доступною, чистою та незамерзлою.

Як доповнення до раціону можна додавати:

пшеницю;

овес;

гарбуз;

моркву та інші дозволені овочі.

Важливо: зерно й овочі не повинні замінювати збалансований корм.

Як освітлення допомагає покращити несучість

Якщо ви хочете отримувати яйця взимку, можна встановити в курнику додаткове освітлення. Загальна тривалість світлового дня для стабільної несучості має становити приблизно 14–16 годин. Найзручніше використовувати світлодіодну лампу з таймером, яка вмикатиметься вранці.

Проте залишати світло на всю ніч не можна. Птиці необхідно щонайменше 8 годин темряви для повноцінного відпочинку.

Коли курям краще дати відпочити

Якщо восени ви помітили багато пір'я в курнику, а несучки мають скуйовджений вигляд, найімовірніше, почалося природне линяння. У цей період не варто намагатися будь-якою ціною стимулювати яйцекладку.

Краще забезпечити птиці якісне харчування, спокій і комфортні умови. Подбайте про суху підстилку, вентиляцію без протягів і захист від вологи. Після завершення линяння несучість зазвичай поступово відновлюється, хоча взимку може залишатися нижчою.

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