Домашняя курица-несушка сидит в деревянном гнезде. Фото: istockphoto.com

С наступлением осени гнезда кур-несушек часто опустевают. Кажется, ничего не изменилось: корм и уход прежние, а птицы здоровы. И проблема действительно кроется не в кормушке.

Новини.LIVE собрал полезные советы опытных фермеров, которые помогут поддержать яйценоскость кур в холодное время года.

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Почему куры осенью несут меньше яиц

Главный виновник — короткий световой день. Организм курицы реагирует на продолжительность освещения, которое влияет на выработку гормонов, ответственных за образование яиц. Из-за этого часто яйценоскость даже прекращается полностью.

Есть и другие причины:

линька — организм тратит питательные вещества на формирование нового оперения;

холод и влажность — неблагоприятные условия вызывают стресс и увеличивают энергетические потребности;

несбалансированное питание — недостаток белка и других питательных веществ ухудшает яйценоскость;

возраст птицы — после двух-трех лет продуктивность многих несушек постепенно снижается.

Чем кормить кур, чтобы они лучше неслись

Осенью особое внимание стоит уделить белку. Для несушек подходит полнорационный комбикорм с содержанием протеина примерно 16–18%.

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Не забывайте о кальции. Для прочной скорлупы птице нужен кормовой известняк или специальная измельченная ракушка. Также даже зимой вода должна быть постоянно доступной, чистой и незамерзшей.

В качестве дополнения к рациону можно добавлять:

пшеницу;

овес;

тыкву;

морковь и другие разрешенные овощи.

Важно: зерно и овощи не должны заменять сбалансированный корм.

Как освещение помогает улучшить яйценоскость

Если вы хотите получать яйца зимой, можно установить в курятнике дополнительное освещение. Общая продолжительность светового дня для стабильной яйценоскости должна составлять примерно 14–16 часов. Удобнее всего использовать светодиодную лампу с таймером, которая будет включаться утром.

Однако оставлять свет на всю ночь нельзя. Птицам необходимо не менее 8 часов темноты для полноценного отдыха.

Когда курам лучше дать отдохнуть

Если осенью вы заметили много перьев в курятнике, а несушки выглядят растрепанными, скорее всего, началась естественная линька. В этот период не стоит пытаться любой ценой стимулировать яйцекладку.

Лучше обеспечить птицам качественное питание, покой и комфортные условия. Позаботьтесь о сухой подстилке, вентиляции без сквозняков и защите от влаги. После завершения линьки яйценоскость обычно постепенно восстанавливается, хотя зимой может оставаться ниже.

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