Куры пьют воду из поилки. Фото: shutterstock.com

С наступлением холодов опытные хозяева, разводящие кур, достают из кухонного шкафа бутылку яблочного уксуса. Считается, что такая простая добавка в воду помогает курам легче пережить зимний период, поддержать пищеварение и сохранить продуктивность. Однако даже у такого привычного продукта есть свои особенности применения.

Новини.LIVE со ссылкой на Mon Jardin & Ma Maison рассказывают, зачем курам дают яблочный уксус зимой и каких ошибок следует избегать.

Реклама

Зачем курам добавляют яблочный уксус в воду зимой

В холодное время года из-за сокращения светового дня и изменения условий содержания продуктивность кур-несушек часто снижается. Чтобы поддержать здоровье домашней птицы, хозяева прибегают к различным народным методам. Один из них — подкисление питьевой воды.

Яблочный уксус содержит уксусную кислоту, которая снижает уровень pH воды и создает менее благоприятную среду для размножения некоторых бактерий. Птицеводы также используют такую добавку для поддержания пищеварения, кишечной микрофлоры и иммунитета кур.

Читайте также:

Куры у кормушки. Фото: istockphoto.com

Как правильно давать яблочный уксус курам-несушкам

Если вы решили воспользоваться этим народным лайфхаком, выбирайте натуральный яблочный уксус концентрацией 5%. Не используйте уксусную эссенцию.

На один литр чистой воды добавляйте не более одной чайной ложки уксуса. Если куры ранее не получали такую добавку, стоит начать с меньшего количества.

Согласно народной практике, подкисленную воду дают в течение трех-пяти дней в месяц в период с ноября по март, а не ежедневно в течение всей зимы.

Обязательно следите за поведением птицы. Если куры стали меньше пить, откажитесь от добавки. Также не смешивайте уксус с ветеринарными препаратами без консультации специалиста.

Важно: влияние уксуса на яйценоскость и защитные функции организма птицы пока не изучено.

В какие поилки категорически нельзя наливать воду с уксусом

Самое важное правило — не используйте поилки из оцинкованного металла. Кислота может повредить защитное покрытие и привести к попаданию цинка в воду, что представляет опасность для здоровья птицы. Вместо этого подойдут емкости из пищевого пластика, стекла, керамики или качественной нержавеющей стали.

Что еще важно для кур зимой

Помните, что яблочный уксус не защищает воду от замерзания и не заменяет полноценное питание. Чтобы куры хорошо себя чувствовали и неслись, обеспечьте им:

сбалансированный корм с достаточным количеством белка и кальция;

надлежащее освещение;

сухую подстилку;

постоянный доступ к свежей воде.

Делимся другими полезными советами

Что делать, если куры не несут яйца осенью.

Зачем фермеры кладут лавровый лист в курятник.