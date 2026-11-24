Кури п'ють воду з поїлки. Фото: shutterstock.com

З настанням холодів досвідчені господарі, які розводять курей, дістають із кухонної шафи пляшку яблучного оцту. Вважається, що така проста добавка до води допомагає курям легше пережити зимовий період, підтримати травлення та зберегти продуктивність. Проте навіть у такого звичного продукту є свої особливості застосування.

Новини.LIVE з посиланням на Mon Jardin & Ma Maison розповідає, навіщо курям дають яблучний оцет взимку та яких помилок варто уникати.

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Навіщо курям додають яблучний оцет у воду взимку

У холодну пору року через скорочення світлового дня та зміну умов утримання продуктивність курей-несучок часто знижується. Щоб підтримати здоров'я домашньої птиці, господарі вдаються до різних народних методів. Один із них — підкислення питної води.

Яблучний оцет містить оцтову кислоту, яка знижує рівень pH води та створює менш сприятливе середовище для розмноження деяких бактерій. Птахівники також використовують таку добавку для підтримки травлення, кишкової мікрофлори та імунітету курей.

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Кури біля кормушки. Фото: istockphoto.com

Як правильно давати яблучний оцет курям-несучкам

Якщо ви вирішили скористатися цим народним лайфхаком, обирайте натуральний яблучний оцет концентрацією 5%. Не використовуйте оцтову есенцію.

На один літр чистої води додавайте не більше однієї чайної ложки оцту. Якщо кури раніше не отримували такої добавки, варто почати з меншої кількості.

За народною практикою, підкислену воду дають протягом трьох-п'яти днів на місяць у період з листопада до березня, а не щодня протягом усієї зими.

Обов'язково стежте за поведінкою птиці. Якщо кури стали менше пити, відмовтеся від добавки. Також не змішуйте оцет із ветеринарними препаратами без консультації фахівця.

Важливо: вплив оцту на несучість і захисні функції організму птиці поки не досліджений.

У які поїлки категорично не можна наливати воду з оцтом

Найважливіше правило — не використовуйте поїлки з оцинкованого металу. Кислота може пошкодити захисне покриття та спричинити потрапляння цинку у воду, що становить небезпеку для здоров'я птиці. Натомість підійдуть ємності з харчового пластику, скла, кераміки або якісної нержавіючої сталі.

Що ще важливо для курей взимку

Пам'ятайте, що яблучний оцет не захищає воду від замерзання та не замінює повноцінного харчування. Щоб кури добре почувалися та неслися, забезпечте їм:

збалансований корм із достатньою кількістю білка та кальцію;

належне освітлення;

суху підстилку;

постійний доступ до свіжої води.

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