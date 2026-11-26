Квочка висаджує яйця у курнику. Фото: Pinterest

Одні кури несуться лише кілька разів на тиждень, а від інших можна отримувати свіже яйце майже щодня. І річ не лише у харчуванні чи умовах утримання птиці, а й у її генетиці. Деякі несучки здатні давати до 320 яєць на рік. Тож навіть невелике домашнє господарство може забезпечити всю родину яйцями.

Новини.LIVE з посиланням на видання Animal Gourmet розповідає, які породи та кроси курей вирізняються високою несучістю.

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Які породи курей несуть найбільше яєць

У середньому одна курка дає близько 216 яєць на рік, проте є породи та спеціально виведені гібриди, продуктивність яких значно вища. Деякі з них починають нестися вже у віці чотирьох-п'яти місяців.

До найпродуктивніших належать:

Леггорн — 300–320 яєць на рік

Одна з найвідоміших яєчних порід у світі. Ці кури невеликі, рухливі, споживають відносно мало корму та несуть яйця з білою шкаралупою.

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Ломан Браун — до 320 яєць на рік

Популярний яєчний крос, який цінують за високу продуктивність, спокійний характер та коричневі яйця.

Хай-Лайн Браун — 310–320 яєць на рік

Ці кури споживають відносно мало корму та за правильного догляду несуть багато яєць.

Іза Браун — 300–320 яєць на рік

Доброзичливі та спокійні кури, які добре підходять для невеликого домашнього господарства. Несуть коричневі яйця.

Декалб Вайт — 300–320 яєць на рік

Високопродуктивний крос, який вирощують заради білих яєць. Потребує збалансованого раціону.

Род-Айленд — 250–300 яєць на рік

Витривала порода, яку розводять як заради яєць, так і заради м'яса.

Суссекс — 250–280 яєць на рік

Спокійні кури м'ясо-яєчного напряму, які добре підходять для утримання на вигулі.

Плімутрок — 200–280 яєць на рік

Універсальна порода з міцною статурою та спокійним характером. Особливо популярні білі та смугасті різновиди.

Яких курей-несучок краще обрати для домашнього господарства

Якщо ваша головна мета — отримувати якомога більше яєць за помірних витрат на корм, варто придивитися до леггорнів та спеціалізованих яєчних кросів. А якщо ж ви хочете розводити птицю самостійно та отримувати не лише яйця, а й м'ясо, хорошим вибором стануть род-айленд, суссекс або плімутрок.

Враховуйте, що потомство промислових кросів не обов'язково успадкує високу продуктивність батьків.

Що робити, щоб кури добре неслися

Навіть найпродуктивніша несучка не виправдає очікувань, якщо їй бракуватиме поживних речовин, світла або комфортних умов.

Щоб підтримувати високу несучість, дотримуйтеся простих правил:

годуйте птицю збалансованим кормом з достатньою кількістю білка, кальцію, фосфору та вітаміну D;

забезпечте постійний доступ до чистої води;

підтримуйте сухість та чистоту в курнику;

забезпечте близько 14 годин світла на добу;

уникайте різких змін раціону та стресу;

щодня збирайте яйця.

Пам'ятайте, що найвищу продуктивність кури зазвичай демонструють у перший рік яйцекладки. З віком несучість поступово знижується, а під час линяння птиця може тимчасово припинити нестися.

Ділимося іншими корисними порадами

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