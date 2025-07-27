Каким кормом лучше кормить кота — влажным или сухим

Два кота, которые едят сухой и влажный корм в мисках. Фото: Pinterest

Если у вас дома есть кот или кошка, вы наверняка знаете, как их иногда трудно накормить, ведь им часто надоедает обычная еда. Эксперты рассказали, какой корм, все же, лучше давать этим домашним любимцам — влажный или сухой.

Об этом рассказывает PetMD.

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В рационе питания кошек в большинстве случаев всегда присутствует как влажный, так и сухой корм. И если ваш питомец в восторге от сухого, то влажный ему не очень "заходит", или же наоборот. В этом случае возникает вопрос, какой же корм лучше давать своему котику, чтобы он хорошо себя чувствовал.

Кошка, которая ест корм из миски. Фото: Pinterest

Как правильно выбрать корм для кота

Выбирая между влажным и сухим кормом для кошек, стоит обращать внимание на такие факторы, как:

Вес животного

Состояние здоровья животного

Выделенный бюджет — сухие корма часто стоят меньше, чем влажные

Советы ветеринара — лучше обращаться за помощью к специалисту, который сможет подобрать рацион

То, какой корм лучше покупать своему домашнему питомцу, зависит как от образа его жизни, так и от особенностей питания. Но эксперты объяснили, в чем разница между сухим и влажным кормом и что входит в их состав.

Сухой и влажный корм для кошек в мисках. Фото: Decorexpro

Какой корм для кошек лучше — влажный или сухой

Влажный корм отличается от сухого тем, что в нем больше влаги. Дело в том, что в состав сухого корма входит примерно десять процентов влаги, а все остальное — это сухое вещество с содержанием жиров, углеводов и витаминов. А вот мокрый корм содержит примерно 70 процентов влаги.

К тому же, в составе сухого корма больше углеводов, а вот количество жиров и белка отличается в зависимости от производителя.

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