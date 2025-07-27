Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Вологий чи сухий — який корм краще давати своєму котику

Вологий чи сухий — який корм краще давати своєму котику

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 19:30
Яким кормом краще годувати кота — вологим чи сухим
Два кота, які їдять сухий і вологий корм у мисках. Фото: Pinterest

Якщо у вас вдома є кіт чи кішка, ви напевно знаєте, як їх інколи важко нагодувати, адже їм часто набридає звичайна їжа. Експерти розповіли, який корм, все ж таки, краще давати цим домашнім улюбленцям — вологий чи сухий.

Про це розповідає PetMD.

Реклама
Читайте також:

У раціоні харчування котів у більшості випадку завжди присутній як вологий, так і сухий корм. І якщо ваш улюбленець в захваті від сухого, то вологий йому не дуже "заходить", або ж навпаки. У цьому випадку виникає питання, який же корм краще давати своєму котику, щоб він гарно себе почував.

Кошка
Кішка, яка їсть корм з миски. Фото: Pinterest

Як правильно обрати корм для кота

Обираючи між вологим і сухим кормом для котів, варто звертати увагу на такі фактори, як:

  • Вага тварини
  • Стан здоров’я тварини
  • Виділений бюджет — сухі корми часто коштують менше, ніж вологі
  • Поради ветеринара — краще звертатися по допомогу до фахівця, який зможе підібрати раціон

Те, який корм краще купувати своєму домашньому улюбленцю, залежить як від способу його життя, так і від особливостей харчування. Але експерти пояснили, в чому різниця між сухим і вологим кормом і що входить до їхнього складу.

Корм для котов
Сухий і вологий корм для котів у мисках. Фото: Decorexpro

Який корм для котів кращий — вологий чи сухий

Вологий корм відрізняється від сухого тим, що в ньому більше вологи. Справа в тому, що до складу сухого корму входить приблизно десять відсотків вологи, а все інше — це суха речовина із вмістом жирів, вуглеводів і вітамінів. А ось мокрий корм містить приблизно 70 відсотків вологи.

До того ж, у складі сухого корму більше вуглеводів, а ось кількість жирів і білка відрізняється в залежності від виробника.

Нагадаємо, ми писали про те, чому коти відмовляються їсти корм з миски. 

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що кіт вибачається перед господарем.

Також ми повідомляли про те, чому кіт відмовляється спати у своєму ліжку.

тварини поради домашні тварини коти годування котів корм
Олена Дуброва - Редактор
Автор:
Олена Дуброва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації