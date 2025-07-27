Яким кормом краще годувати кота — вологим чи сухим

Вологий чи сухий — який корм краще давати своєму котику
Якщо у вас вдома є кіт чи кішка, ви напевно знаєте, як їх інколи важко нагодувати, адже їм часто набридає звичайна їжа. Експерти розповіли, який корм, все ж таки, краще давати цим домашнім улюбленцям — вологий чи сухий.
Про це розповідає PetMD.
У раціоні харчування котів у більшості випадку завжди присутній як вологий, так і сухий корм. І якщо ваш улюбленець в захваті від сухого, то вологий йому не дуже "заходить", або ж навпаки. У цьому випадку виникає питання, який же корм краще давати своєму котику, щоб він гарно себе почував.
Як правильно обрати корм для кота
Обираючи між вологим і сухим кормом для котів, варто звертати увагу на такі фактори, як:
- Вага тварини
- Стан здоров’я тварини
- Виділений бюджет — сухі корми часто коштують менше, ніж вологі
- Поради ветеринара — краще звертатися по допомогу до фахівця, який зможе підібрати раціон
Те, який корм краще купувати своєму домашньому улюбленцю, залежить як від способу його життя, так і від особливостей харчування. Але експерти пояснили, в чому різниця між сухим і вологим кормом і що входить до їхнього складу.
Який корм для котів кращий — вологий чи сухий
Вологий корм відрізняється від сухого тим, що в ньому більше вологи. Справа в тому, що до складу сухого корму входить приблизно десять відсотків вологи, а все інше — це суха речовина із вмістом жирів, вуглеводів і вітамінів. А ось мокрий корм містить приблизно 70 відсотків вологи.
До того ж, у складі сухого корму більше вуглеводів, а ось кількість жирів і білка відрізняється в залежності від виробника.
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