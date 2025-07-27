Яким кормом краще годувати кота — вологим чи сухим

Два кота, які їдять сухий і вологий корм у мисках. Фото: Pinterest

Якщо у вас вдома є кіт чи кішка, ви напевно знаєте, як їх інколи важко нагодувати, адже їм часто набридає звичайна їжа. Експерти розповіли, який корм, все ж таки, краще давати цим домашнім улюбленцям — вологий чи сухий.

Про це розповідає PetMD.

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У раціоні харчування котів у більшості випадку завжди присутній як вологий, так і сухий корм. І якщо ваш улюбленець в захваті від сухого, то вологий йому не дуже "заходить", або ж навпаки. У цьому випадку виникає питання, який же корм краще давати своєму котику, щоб він гарно себе почував.

Кішка, яка їсть корм з миски. Фото: Pinterest

Як правильно обрати корм для кота

Обираючи між вологим і сухим кормом для котів, варто звертати увагу на такі фактори, як:

Вага тварини

Стан здоров’я тварини

Виділений бюджет — сухі корми часто коштують менше, ніж вологі

Поради ветеринара — краще звертатися по допомогу до фахівця, який зможе підібрати раціон

Те, який корм краще купувати своєму домашньому улюбленцю, залежить як від способу його життя, так і від особливостей харчування. Але експерти пояснили, в чому різниця між сухим і вологим кормом і що входить до їхнього складу.

Сухий і вологий корм для котів у мисках. Фото: Decorexpro

Який корм для котів кращий — вологий чи сухий

Вологий корм відрізняється від сухого тим, що в ньому більше вологи. Справа в тому, що до складу сухого корму входить приблизно десять відсотків вологи, а все інше — це суха речовина із вмістом жирів, вуглеводів і вітамінів. А ось мокрий корм містить приблизно 70 відсотків вологи.

До того ж, у складі сухого корму більше вуглеводів, а ось кількість жирів і білка відрізняється в залежності від виробника.

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