Подкормка плодового дерева осенью. Фото: Pinterest

В ноябре плодовые деревья уже сбросили листья и готовятся к зимнему покою. Однако пока земля не промерзла, корни остаются активными. А значит, можно подкормить растения, чтобы они были устойчивыми к морозам и болезням. Опытные садоводы используют в ноябре полезную домашнюю смесь.

Новини.LIVE рассказывают, как приготовить народное удобрение для яблонь, груш и других плодовых деревьев и каких ошибок следует избегать.

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Чем подкормить плодовые деревья в ноябре 2026 года

Среди украинских садоводов популярен народный рецепт из четырёх компонентов. Каждый из них имеет свое назначение:

древесная зола — содержит калий, кальций и небольшое количество фосфора. При этом она снижает кислотность почвы.

— содержит калий, кальций и небольшое количество фосфора. При этом она снижает кислотность почвы. перегной или компост — постепенно обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру и помогает удерживать влагу.

— постепенно обогащает почву питательными веществами, улучшает ее структуру и помогает удерживать влагу. глина — способна задерживать воду, однако на тяжелых почвах ее добавление может быть излишним.

— способна задерживать воду, однако на тяжелых почвах ее добавление может быть излишним. сухая земля — служит основой смеси и помогает равномерно распределить компоненты.

Как приготовить удобрение для деревьев

Для домашней смеси садоводы используют следующие пропорции:

1 л древесной золы;

2–3 лопаты перегноя;

1 стакан глины;

1 ведро сухой земли.

Все компоненты нужно тщательно перемешать до однородности. Смесь распределяют по приствольному кругу, отступив примерно 20 см от ствола. Затем ее слегка заделывают в верхний слой почвы или прикрывают мульчей.

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Не перекапывайте почву глубоко, чтобы не повредить корни. Также не стоит высыпать все удобрение в одну кучу.

Когда подкормка может навредить

Главное предостережение касается золы. Если почва уже имеет щелочную реакцию, дополнительное внесение золы может ухудшить усвоение питательных веществ. Поэтому перед использованием рецепта желательно проверить кислотность почвы.

Не используйте свежий навоз вместо перегноя и не вносите смесь в мерзлую землю. На тяжелых глинистых почвах и при отсутствии потребности в удобрениях от такой подкормки лучше отказаться.

Что еще поможет деревьям пережить зиму

Плодовые деревья следует замульчировать. Распределите вокруг дерева слой компоста или измельчённой коры толщиной примерно 5–7 см, оставив свободное место у ствола.

Если осень была сухой, до промерзания земли позаботьтесь о достаточной влажности почвы. А чтобы защитить молодые деревья от зимних повреждений, укройте их стволы белым агроволокном, мешковиной или специальной садовой лентой.

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