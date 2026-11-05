Підживлення плодового дерева восени. Фото: Pinterest

У листопаді плодові дерева вже скинули листя й готуються до зимового відпочинку. Проте, поки земля не промерзла, коріння залишається активним. А отже, можна підживити рослини, щоб вони були стійкими до морозів та хвороб. Досвідчені садівники використовують у листопаді корисну домашню суміш.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати народне добриво для яблунь, груш та інших плодових дерев і яких помилок уникати.

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Чим підживити плодові дерева у листопаді 2026

Серед українських садівників популярний народний рецепт із чотирьох компонентів. Кожен із них має своє призначення:

деревна зола — містить калій, кальцій та невелику кількість фосфору. Водночас вона знижує кислотність ґрунту.

— містить калій, кальцій та невелику кількість фосфору. Водночас вона знижує кислотність ґрунту. перегній або компост — поступово збагачує землю поживними речовинами, покращує її структуру та допомагає утримувати вологу.

— поступово збагачує землю поживними речовинами, покращує її структуру та допомагає утримувати вологу. глина — здатна затримувати воду, проте на важких ґрунтах її додавання може бути зайвим.

— здатна затримувати воду, проте на важких ґрунтах її додавання може бути зайвим. суха земля — слугує основою суміші та допомагає рівномірно розподілити компоненти.

Як приготувати добриво для дерев

Для домашньої суміші садівники використовують такі пропорції:

1 л деревної золи;

2–3 лопати перегною;

1 склянка глини;

1 відро сухої землі.

Усі компоненти потрібно ретельно перемішати до однорідності. Суміш розподіляють по пристовбурному колу, відступивши приблизно 20 см від стовбура. Потім її злегка загортають у верхній шар землі або прикривають мульчею.

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Не перекопуйте ґрунт глибоко, щоб не пошкодити коріння. Також не варто висипати все добриво в одну купу.

Коли підживлення може нашкодити

Головне застереження стосується золи. Якщо земля вже має лужну реакцію, додаткове її внесення може погіршити засвоєння поживних речовин. Тому перед використанням рецепта бажано перевірити кислотність ґрунту.

Не використовуйте свіжий гній замість перегною та не вносьте суміш у мерзлу землю. На важких глинистих ґрунтах та за відсутності потреби в добривах від такого підживлення краще відмовитися.

Що ще допоможе деревам пережити зиму

Плодові дерева варто замульчувати. Розкладіть навколо дерева шар компосту або подрібненої кори завтовшки приблизно 5–7 см, залишивши вільне місце біля стовбура.

Якщо осінь була сухою, до промерзання землі подбайте про достатню вологість ґрунту. А щоб захистити молоді дерева від зимових пошкоджень, укрийте їхні стовбури білим агроволокном, мішковиною або спеціальною садовою стрічкою.

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