Виноград гниет еще на лозе: пять причин, которые портят ваш урожай

Осмотр винограда на наличие болезней и вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Кристина Кучугурная Редактор

Виноград — популярная садовая культура в Украине. Но вырастить сочные грозди не так просто, как кажется. Нередко новички сталкиваются с проблемой, когда ягоды начинают гнить прямо на лозе. Есть несколько причин, по которым это происходит, и их можно устранить, если вовремя принять меры.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, из-за чего виноград гниет еще на лозе и как спасти будущий урожай.

Пять причин, по которым виноград гниет еще на лозе

1. Неблагоприятные погодные условия

Большинство сортов винограда во время созревания очень чувствительны к погоде. Длительные дожди, утренние туманы, обильная роса и повышенная влажность создают идеальные условия для развития грибковых заболеваний. В зоне наибольшего риска находятся грозди, где ягоды почти не проветриваются. Влага задерживается между ними, и грибок распространяется очень быстро.

Что делать:

своевременно прореживайте листья вокруг гроздей, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;

после затяжных дождей регулярно осматривайте ягоды;

немедленно удаляйте грозди или отдельные ягоды с признаками гнили.

2. Неправильный полив

На урожай и качество ягод могут повлиять как избыток воды, так и засуха. А когда почва долго пересыхает, а затем виноград получает много влаги за один раз, ягоды могут растрескиваться. Через такие микроповреждения внутрь легко проникают грибки и бактерии.

Что поможет избежать проблем:

поливайте виноград равномерно, без резких перепадов влажности;

избегайте застоя воды;

поддерживайте рыхлую и хорошо дренированную почву;

используйте мульчу, чтобы дольше сохранять умеренную влажность.

3. Вредители и болезни

Эта причина чаще всего становится виновником потери урожая. Среди наиболее распространенных грибковых заболеваний винограда:

серая гниль (Botrytis), которая покрывает ягоды серым пушистым налетом;

черная гниль (Black Rot), проявляющаяся темными пятнами и сморщиванием ягод;

кислая гниль (Sour Rot), из-за которой ягоды быстро размягчаются, начинают бродить и приобретают характерный кислый запах.

Не меньший вред наносят вредители: осы, плодовые мушки, листовертки и некоторые другие насекомые повреждают кожицу ягод. Через эти проколы грибки и бактерии легко проникают внутрь плода, после чего гниение быстро охватывает всю гроздь.

Что делать:

регулярно осматривайте кусты;

сразу срезайте поврежденные грозди;

при необходимости используйте фунгициды;

защищайте виноград от ос и плодовых мушек с помощью ловушек или специальных сеток;

не оставляйте под кустами опавшие ягоды, ведь они становятся источником повторного заражения.

4. Неправильная обрезка

Многие садоводы недооценивают значение правильной и своевременной обрезки. Загущенный куст гораздо чаще болеет и поражается вредителями. Ведь листва закрывает грозди от солнца и свежего воздуха, а влага задерживается значительно дольше.

Чтобы избежать проблем:

регулярно проводите летнее пасынкование;

удаляйте лишние побеги;

не допускайте сильного загущения кроны;

проводите санитарную обрезку, удаляя сухие и больные части растения.

5. Недостаток питательных веществ

Дефицит питательных веществ снижает иммунитет растения. Во время созревания урожая винограда необходимо получать достаточное количество калия, фосфора, магния и кальция. Эти элементы помогают ягодам накапливать сахара, укрепляют кожицу и повышают устойчивость к грибкам.

Что нужно:

используйте сбалансированные удобрения в соответствии с фазой развития винограда;

в конце лета отдавайте предпочтение калийно-фосфорным подкормкам;

не превышайте рекомендуемые нормы.

Как быстро остановить гниение винограда

Регулярно осматривайте виноградник, ведь раннее обнаружение гниения позволяет спасти большую часть урожая. Не ждите, что проблема исчезнет сама собой. Чтобы спасти урожай:

удалите все поврежденные ягоды и грозди;

проверьте режим полива;

прорежьте листву вокруг гроздей;

уберите опавшие плоды;

при необходимости обработайте разрешенным фунгицидом.

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