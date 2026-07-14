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Главная Дом и огород Виноград гниет еще на лозе: пять причин, которые портят ваш урожай

Виноград гниет еще на лозе: пять причин, которые портят ваш урожай

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 22:33
Садоводы объяснили, почему виноград гниет еще на лозе и как это предотвратить
Осмотр винограда на наличие болезней и вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Виноград — популярная садовая культура в Украине. Но вырастить сочные грозди не так просто, как кажется. Нередко новички сталкиваются с проблемой, когда ягоды начинают гнить прямо на лозе. Есть несколько причин, по которым это происходит, и их можно устранить, если вовремя принять меры.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, из-за чего виноград гниет еще на лозе и как спасти будущий урожай.

Пять причин, по которым виноград гниет еще на лозе

1. Неблагоприятные погодные условия

Большинство сортов винограда во время созревания очень чувствительны к погоде. Длительные дожди, утренние туманы, обильная роса и повышенная влажность создают идеальные условия для развития грибковых заболеваний. В зоне наибольшего риска находятся грозди, где ягоды почти не проветриваются. Влага задерживается между ними, и грибок распространяется очень быстро.

Что делать:

Читайте также:
  • своевременно прореживайте листья вокруг гроздей, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
  • после затяжных дождей регулярно осматривайте ягоды;
  • немедленно удаляйте грозди или отдельные ягоды с признаками гнили.

2. Неправильный полив

На урожай и качество ягод могут повлиять как избыток воды, так и засуха. А когда почва долго пересыхает, а затем виноград получает много влаги за один раз, ягоды могут растрескиваться. Через такие микроповреждения внутрь легко проникают грибки и бактерии.

Что поможет избежать проблем:

  • поливайте виноград равномерно, без резких перепадов влажности;
  • избегайте застоя воды;
  • поддерживайте рыхлую и хорошо дренированную почву;
  • используйте мульчу, чтобы дольше сохранять умеренную влажность.

3. Вредители и болезни

Эта причина чаще всего становится виновником потери урожая. Среди наиболее распространенных грибковых заболеваний винограда:

  • серая гниль (Botrytis), которая покрывает ягоды серым пушистым налетом;
  • черная гниль (Black Rot), проявляющаяся темными пятнами и сморщиванием ягод;
  • кислая гниль (Sour Rot), из-за которой ягоды быстро размягчаются, начинают бродить и приобретают характерный кислый запах.

Не меньший вред наносят вредители: осы, плодовые мушки, листовертки и некоторые другие насекомые повреждают кожицу ягод. Через эти проколы грибки и бактерии легко проникают внутрь плода, после чего гниение быстро охватывает всю гроздь.

Что делать:

  • регулярно осматривайте кусты;
  • сразу срезайте поврежденные грозди;
  • при необходимости используйте фунгициды;
  • защищайте виноград от ос и плодовых мушек с помощью ловушек или специальных сеток;
  • не оставляйте под кустами опавшие ягоды, ведь они становятся источником повторного заражения.

4. Неправильная обрезка

Многие садоводы недооценивают значение правильной и своевременной обрезки. Загущенный куст гораздо чаще болеет и поражается вредителями. Ведь листва закрывает грозди от солнца и свежего воздуха, а влага задерживается значительно дольше.

Чтобы избежать проблем:

  • регулярно проводите летнее пасынкование;
  • удаляйте лишние побеги;
  • не допускайте сильного загущения кроны;
  • проводите санитарную обрезку, удаляя сухие и больные части растения.

5. Недостаток питательных веществ

Дефицит питательных веществ снижает иммунитет растения. Во время созревания урожая винограда необходимо получать достаточное количество калия, фосфора, магния и кальция. Эти элементы помогают ягодам накапливать сахара, укрепляют кожицу и повышают устойчивость к грибкам.

Что нужно:

  • используйте сбалансированные удобрения в соответствии с фазой развития винограда;
  • в конце лета отдавайте предпочтение калийно-фосфорным подкормкам;
  • не превышайте рекомендуемые нормы.

Как быстро остановить гниение винограда

Регулярно осматривайте виноградник, ведь раннее обнаружение гниения позволяет спасти большую часть урожая. Не ждите, что проблема исчезнет сама собой. Чтобы спасти урожай:

  • удалите все поврежденные ягоды и грозди;
  • проверьте режим полива;
  • прорежьте листву вокруг гроздей;
  • уберите опавшие плоды;
  • при необходимости обработайте разрешенным фунгицидом.

Делимся другими полезными советами по садоводству

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полезные советы грибковые болезни выращивание винограда
Кристина Кучугурная - Редактор
Автор:
Кристина Кучугурная
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