Садоводы объяснили, почему виноград гниет еще на лозе и как это предотвратить

Виноград гниет еще на лозе: пять причин, которые портят ваш урожай
Виноград — популярная садовая культура в Украине. Но вырастить сочные грозди не так просто, как кажется. Нередко новички сталкиваются с проблемой, когда ягоды начинают гнить прямо на лозе. Есть несколько причин, по которым это происходит, и их можно устранить, если вовремя принять меры.
Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывает, из-за чего виноград гниет еще на лозе и как спасти будущий урожай.
Пять причин, по которым виноград гниет еще на лозе
1. Неблагоприятные погодные условия
Большинство сортов винограда во время созревания очень чувствительны к погоде. Длительные дожди, утренние туманы, обильная роса и повышенная влажность создают идеальные условия для развития грибковых заболеваний. В зоне наибольшего риска находятся грозди, где ягоды почти не проветриваются. Влага задерживается между ними, и грибок распространяется очень быстро.
Что делать:
- своевременно прореживайте листья вокруг гроздей, чтобы улучшить циркуляцию воздуха;
- после затяжных дождей регулярно осматривайте ягоды;
- немедленно удаляйте грозди или отдельные ягоды с признаками гнили.
2. Неправильный полив
На урожай и качество ягод могут повлиять как избыток воды, так и засуха. А когда почва долго пересыхает, а затем виноград получает много влаги за один раз, ягоды могут растрескиваться. Через такие микроповреждения внутрь легко проникают грибки и бактерии.
Что поможет избежать проблем:
- поливайте виноград равномерно, без резких перепадов влажности;
- избегайте застоя воды;
- поддерживайте рыхлую и хорошо дренированную почву;
- используйте мульчу, чтобы дольше сохранять умеренную влажность.
3. Вредители и болезни
Эта причина чаще всего становится виновником потери урожая. Среди наиболее распространенных грибковых заболеваний винограда:
- серая гниль (Botrytis), которая покрывает ягоды серым пушистым налетом;
- черная гниль (Black Rot), проявляющаяся темными пятнами и сморщиванием ягод;
- кислая гниль (Sour Rot), из-за которой ягоды быстро размягчаются, начинают бродить и приобретают характерный кислый запах.
Не меньший вред наносят вредители: осы, плодовые мушки, листовертки и некоторые другие насекомые повреждают кожицу ягод. Через эти проколы грибки и бактерии легко проникают внутрь плода, после чего гниение быстро охватывает всю гроздь.
Что делать:
- регулярно осматривайте кусты;
- сразу срезайте поврежденные грозди;
- при необходимости используйте фунгициды;
- защищайте виноград от ос и плодовых мушек с помощью ловушек или специальных сеток;
- не оставляйте под кустами опавшие ягоды, ведь они становятся источником повторного заражения.
4. Неправильная обрезка
Многие садоводы недооценивают значение правильной и своевременной обрезки. Загущенный куст гораздо чаще болеет и поражается вредителями. Ведь листва закрывает грозди от солнца и свежего воздуха, а влага задерживается значительно дольше.
Чтобы избежать проблем:
- регулярно проводите летнее пасынкование;
- удаляйте лишние побеги;
- не допускайте сильного загущения кроны;
- проводите санитарную обрезку, удаляя сухие и больные части растения.
5. Недостаток питательных веществ
Дефицит питательных веществ снижает иммунитет растения. Во время созревания урожая винограда необходимо получать достаточное количество калия, фосфора, магния и кальция. Эти элементы помогают ягодам накапливать сахара, укрепляют кожицу и повышают устойчивость к грибкам.
Что нужно:
- используйте сбалансированные удобрения в соответствии с фазой развития винограда;
- в конце лета отдавайте предпочтение калийно-фосфорным подкормкам;
- не превышайте рекомендуемые нормы.
Как быстро остановить гниение винограда
Регулярно осматривайте виноградник, ведь раннее обнаружение гниения позволяет спасти большую часть урожая. Не ждите, что проблема исчезнет сама собой. Чтобы спасти урожай:
- удалите все поврежденные ягоды и грозди;
- проверьте режим полива;
- прорежьте листву вокруг гроздей;
- уберите опавшие плоды;
- при необходимости обработайте разрешенным фунгицидом.
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