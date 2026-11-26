Мужчина кладет полено в печь. Фото: shutterstock.com

С наступлением холодов владельцы домов с печным отоплением ищут способы тратить меньше дров, не жертвуя теплом и комфортом. В сети набирает популярность необычный лайфхак — так называемое "вечное полено". Сторонники этого изобретения уверяют, что обычная металлическая труба с водой способна сократить расход топлива аж втрое. Звучит заманчиво. Однако за обещанием существенной экономии скрывается опасность.

Новини.LIVE со ссылкой на "Голос Карпат" рассказывает, как работает "вечное полено", действительно ли оно помогает экономить дрова и почему не стоит экспериментировать с таким устройством.

Реклама

Что такое "вечное полено" и как оно работает

"Вечное полено" — это самодельное устройство в виде металлической трубы с водой, которую помещают в топку печи вместе с дровами. Под действием огня металл нагревается, вода закипает, а наружу выходит горячий пар.

Сторонники этого лайфхака утверждают, что благодаря этому древесина горит дольше, а печь остывает медленнее. Якобы одной загрузки дров хватает на значительно более длительное время, а расход топлива сокращается на 50% и даже больше.

Действительно ли "вечное полено" помогает экономить дрова

Если взглянуть на это изобретение с точки зрения физики, все не так радужно. Металл и вода действительно способны накапливать и постепенно отдавать тепло. Однако энергию для их нагрева обеспечивают те же самые дрова.

Читайте также:

Устройство не производит дополнительного тепла. Более того, часть энергии тратится на нагрев воды и ее испарение. А избыток водяного пара в топке может препятствовать полному сгоранию горючих газов, выделяемых древесиной.

Чем опасно "вечное полено" для печи

Наибольшая угроза кроется в процессе нагрева воды внутри металлического корпуса. Если отверстия для выхода пара забиваются сажей или будут перекрыты, давление внутри трубы может опасно возрасти.

Последствия такого эксперимента могут быть серьезными:

разрыв металлического корпуса и разлет его осколков;

выброс раскаленного пара и кипятка;

повреждение печи;

тяжелые ожоги и травмы;

возникновение пожара.

Кроме того, ухудшение процесса горения способствует накоплению горючих отложений в дымоходе и образованию угарного газа.

Особенно опасно то, что самодельные конструкции не проходят испытаний на прочность и безопасность. Поэтому изготавливать и использовать "вечное полено" по инструкциям из интернета опасно.

Как на самом деле экономить дрова зимой

Сократить расходы на печное отопление можно и без сомнительных изобретений. Для этого придерживайтесь простых правил:

используйте сухие дрова с влажностью не выше 20%;

храните древесину под навесом с хорошей вентиляцией;

регулярно очищайте печь и дымоход от сажи;

не перегружайте топку;

не ограничивайте чрезмерно подачу воздуха;

позаботьтесь об утеплении дома.

Также обязательно установите в помещении датчик угарного газа. Он поможет вовремя обнаружить угрозу, которую невозможно распознать по запаху или цвету.

Делимся другими полезными советами

Как правильно сложить дрова на зиму, чтобы они не сырели и не дымили.

Какие дрова горят дольше и дают больше тепла, чем дуб и бук.

Что нужно сделать, чтобы дрова быстрее разгорелись в печи.