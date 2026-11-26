Чоловік кладе поліно у піч. Фото: shutterstock.com

З настанням холодів власники будинків із пічним опаленням шукають способи витрачати менше дров, не жертвуючи теплом та комфортом. У мережі набирає популярності незвичайний лайфхак — так зване "вічне поліно". Прихильники цього винаходу запевняють, що звичайна металева труба з водою здатна скоротити витрати палива аж утричі. Звучить привабливо. Однак за обіцянкою суттєвої економії криється небезпека.

Новини.LIVE з посиланням на "Голос Карпат" розповідає, як працює "вічне поліно", чи справді воно допомагає економити дрова та чому не варто експериментувати з таким пристроєм.

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Що таке "вічне поліно" та як воно працює

"Вічне поліно" — це саморобний пристрій у вигляді металевої труби з водою, яку розміщують у топці печі разом із дровами. Під дією вогню метал розігрівається, вода закипає, а назовні виходить гаряча пара.

Прихильники лайфхаку стверджують, що завдяки цьому деревина горить довше, а піч повільніше остигає. Нібито одного завантаження дров вистачає на значно триваліший час, а витрати палива скорочуються на 50% і навіть більше.

Чи справді "вічне поліно" допомагає економити дрова

Якщо поглянути на цей винахід з погляду фізики, усе не так райдужно. Метал і вода дійсно здатні накопичувати та поступово віддавати тепло. Однак енергію для їхнього нагрівання забезпечують ті самі дрова.

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Пристрій не виробляє додаткового тепла. Ба більше, частина енергії витрачається на нагрівання води та її випаровування. А надлишок водяної пари в топці може перешкоджати повному згорянню горючих газів, які виділяє деревина.

Чим небезпечне "вічне поліно" для печі

Найбільша загроза криється у процесі нагрівання води всередині металевого корпусу. Якщо отвори для виходу пари заб'ються сажею або будуть перекриті, тиск усередині труби може небезпечно зрости.

Наслідки такого експерименту можуть бути серйозними:

розрив металевого корпусу та розліт його уламків;

викид розпеченої пари та окропу;

пошкодження печі;

тяжкі опіки та травми;

виникнення пожежі.

Крім того, погіршення процесу горіння сприяє накопиченню горючих відкладень у димоході та утворенню чадного газу.

Особливо небезпечним є те, що саморобні конструкції не проходять випробувань на міцність та безпечність. Тому виготовляти й використовувати "вічне поліно" за інструкціями з інтернету небезпечно.

Як насправді економити дрова взимку

Зменшити витрати на пічне опалення можна без сумнівних винаходів. Для цього дотримуйтеся простих правил:

використовуйте сухі дрова вологістю не вище 20%;

зберігайте деревину під навісом із хорошою вентиляцією;

регулярно очищайте піч і димохід від сажі;

не перевантажуйте топку;

не обмежуйте надмірно подачу повітря;

подбайте про утеплення будинку.

Також обов'язково встановіть у приміщенні датчик чадного газу. Він допоможе вчасно виявити загрозу, яку неможливо розпізнати за запахом чи кольором.

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