Что делать с лавандой до конца июля: садоводы назвали одну процедуру

Уход за кустами лаванды в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Все больше садоводов в Украине высаживают на своих участках лаванду. Эта неприхотливая культура отличается красотой и обладает большой практической пользой. В конце июля растению требуется особая процедура, которая помогает продлить цветение, сохранить пышность куста и подготовить его к следующему сезону.

Новини.LIVE со ссылкой на Gardening Know How рассказывают, что нужно успеть сделать с лавандой до конца июля.

Какую процедуру нужно провести с лавандой до конца июля

Несмотря на свое средиземноморское происхождение, лаванда не любит полного отсутствия ухода. В июле, когда солнце особенно активно, растение тратит много сил на поддержание цветения. Если оставить его без внимания, оно начнет активно формировать семена, а это значит, что основные ресурсы пойдут уже не на новые цветы.

Поэтому до конца июля стоит регулярно удалять отцветшие соцветия. Это простая процедура, которая позволяет растению направить энергию на образование новых бутонов и поддержание густой зеленой кроны. Также лаванда дольше сохраняет свою декоративность.

Как правильно удалять отцветшие соцветия

Во время работы не стоит ломать стебли руками, ведь это может повредить ткани растения и создать условия для проникновения инфекций. Работать лучше острым секатором или садовыми ножницами.

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Не нужно срезать большие части куста. Достаточно обрезать только отцветший цветонос до первой пары здоровых листьев или до места, где начинают формироваться новые побеги.

Чего нельзя делать с лавандой в июле

Многие садоводы допускают одну распространённую ошибку — проводят полноценную формирующую обрезку прямо в разгар лета. Специалисты советуют этого не делать. Сильная обрезка стимулирует рост молодых нежных побегов, которые в июльскую жару могут получить солнечные ожоги. Из-за этого лаванда тратит значительную часть запасов энергии на восстановление вместо подготовки к осени. Основную обрезку лучше отложить до окончания цветения — обычно это конец августа или начало сентября. Тогда растение легче переносит процедуру и успевает подготовиться к холодному сезону.

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