Що зробити з лавандою до кінця липня: садівники назвали одну процедуру

Догляд за кущами лаванди в саду. Колаж: Новини.LIVE

Все більше садівників в Україні висаджують на ділянках лаванду. Ця невибаглива культура має красу та велику практичну користь. Наприкінці липня рослині потрібна особлива процедура, яка допомагає продовжити цвітіння, зберегти пишність куща та підготувати його до наступного сезону.

Новини.LIVE з посиланням на Gardening Know How розповідає, що потрібно встигнути зробити з лавандою до кінця липня.

Яку процедуру потрібно зробити з лавандою до кінця липня

Попри своє середземноморське походження, лаванда не любить повної відсутності догляду. У липні, коли сонце особливо активне, рослина витрачає багато сил на підтримку цвітіння. Якщо залишити її без уваги, вона почне активно формувати насіння, а це означає, що основні ресурси підуть уже не на нові квіти.

Тому до кінця липня варто регулярно видаляти відцвілі суцвіття. Це проста процедура, яка дозволяє рослині спрямувати енергію на утворення нових бутонів і підтримку густої зеленої крони. Також лаванда довше зберігає декоративність.

Як правильно видаляти відцвілі суцвіття

Під час роботи не варто ламати стебла руками, адже це може пошкодити тканини рослини та створити умови для проникнення інфекцій. Працювати краще гострим секатором або садовими ножицями.

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Не потрібно зрізати великі частини куща. Достатньо обрізати лише відцвілий квітконос до першої пари здорових листків або до місця, де починають формуватися нові пагони.

Чого не можна робити з лавандою в липні

Багато садівників припускаються однієї поширеної помилки — проводять повноцінну формувальну обрізку просто посеред літа. Фахівці радять цього не робити.

Сильне обрізання стимулює ріст молодих ніжних пагонів, які в липневу спеку можуть отримати сонячні опіки. Через це лаванда витрачає значну частину запасів енергії на відновлення замість підготовки до осені. Основну обрізку краще відкласти до завершення цвітіння — зазвичай це кінець серпня або початок вересня. Тоді рослина легше переносить процедуру й встигає підготуватися до холодного сезону.

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