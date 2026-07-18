Які трави збирати та сушити в липні 2026: список для чаїв та ароматних сумішей

Збір трав у саду. Колаж: Новини.LIVE

Липень — найщедріший місяць для всіх, хто любить ароматні чаї, домашні спеції та натуральні трав'яні збори. У цей період багато лікарських і пряних рослин накопичують максимум ефірних олій, аромату і корисних властивостей.

Новини.LIVE з посиланням на Wild Women Herbs розповідає, які трави варто заготовити в липні 2026 та як зробити це правильно.

Які лікарські трави можна збирати до кінця липня

Наприкінці липня ще триває сезон заготівлі багатьох популярних лікарських рослин.

Насамперед варто звернути увагу на деревій. Ще одна цінна рослина — звіробій. Його рекомендують зрізати в сухий сонячний день одразу після розкриття квіток.

До кінця місяця також можна заготовляти:

календулу;

мелісу;

лаванду;

м'яту;

котячу м'яту;

материнку;

чебрець;

шавлію;

розмарин;

тархун;

ісоп;

любисток.

Усі ці трави після правильного сушіння добре зберігають природний аромат і можуть використовуватися протягом року.

Читайте також:

Ароматичні трави для домашнього чаю

Липень — справжній рай для любителів запашних трав'яних напоїв. Зараз можна створити власні чайні композиції, які взимку нагадають про літо.

Для домашніх чаїв чудово підходять:

меліса;

м'ята перцева;

кучерява м'ята;

лаванда;

ромашка;

чебрець;

материнка;

деревій;

квіти бузини;

листя лимонної вербени.

Які пряні трави варто заготовити для кухні в липні

Кінець липня — ідеальний час поповнити запаси домашніх спецій. Деякі культури заготовляють не лише заради ароматних листочків. Наприклад, насіння кропу, кмину чи коріандру використовують як ароматну приправу для консервації, випічки, овочевих страв і маринадів.

У цей період можна зрізати:

базилік;

кріп;

петрушку;

кінзу;

орегано;

майоран;

чабер;

фенхель;

зелену цибулю-шніт;

розмарин;

шавлію;

тархун;

чебрець.

Як правильно збирати трави, щоб вони не втратили аромат

Щоб трави добре зберігалися, були ароматні, корисні та смачні впродовж року, варто дотримуватися кількох простих правил:

зрізайте лише у суху погоду;

збирайте після висихання роси;

використовуйте гострі ножиці або секатор;

не виривайте рослини разом із корінням, якщо цього не потребує заготівля;

не зрізайте більше третини багаторічної рослини, щоб вона могла відновитися;

залишайте частину дикорослих трав для запилювачів і природного відновлення.

Екологи рекомендують брати не більше 10-20% рослин із природної популяції. Такий підхід допомагає зберігати біорізноманіття та підтримувати природне відновлення трав.

Також фахівці нагадують: не варто збирати дикорослі рослини поблизу автомобільних доріг, промислових підприємств або полів, які обробляють хімічними препаратами.

Як правильно сушити трави

Одразу після збору рослин розкладіть їх на сушіння. Затягувати з цим не варто. Сушити слід у затіненому, добре провітрюваному приміщенні без прямого сонячного світла. Розкладайте трави тонким шаром або підвішуйте невеликими пучками. Після повного висихання листя має легко ламатися, а квіти — не втрачати природного кольору.

Зберігати готові трав'яні збори рекомендують у сухому темному місці у:

скляних банках;

паперових пакетах;

полотняних мішечках.

Ділимося іншими корисними порадами з городництва та садівництва

Як швидко визначити, що кавуни на грядці вже стиглі та готові до збору.

Що зробити з жоржинами у липні, щоб вони пишно цвіли до самих морозів.

Коли копати ранню картоплю влітку 2026 року.