Какие травы собирать и сушить в июле 2026: список для чаев и ароматических смесей

Сбор трав в саду. Коллаж: Новини.LIVE

Июль — самый щедрый месяц для всех, кто любит ароматные чаи, домашние специи и натуральные травяные сборы. В этот период многие лекарственные и пряные растения накапливают максимальное количество эфирных масел, аромата и полезных свойств.

Новини.LIVE со ссылкой на Wild Women Herbs рассказывают, какие травы стоит заготовить в июле 2026 года и как сделать это правильно.

Какие лекарственные травы можно собирать до конца июля

В конце июля еще продолжается сезон заготовки многих популярных лекарственных растений.

Прежде всего стоит обратить внимание на тысячелистник. Еще одно ценное растение — зверобой. Его рекомендуют срезать в сухой солнечный день сразу после раскрытия цветков.

До конца месяца также можно заготавливать:

календулу;

мелиссу;

лаванду;

мяту;

кошачью мяту;

душицу;

тимьян;

шалфей;

розмарин;

тархун;

исоп;

любисток.

Все эти травы после правильной сушки хорошо сохраняют естественный аромат и могут использоваться в течение года.

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Июль — настоящий рай для любителей ароматных травяных напитков. Сейчас можно создать собственные чайные композиции, которые зимой напомнят о лете.

Для домашних чаев прекрасно подходят:

мелисса;

перечная мята;

кудрявая мята;

лаванда;

ромашка;

тимьян;

душица;

тысячелистник;

цветы бузины;

листья лимонной вербены.

Какие пряные травы стоит заготовить для кухни в июле

Конец июля — идеальное время пополнить запасы домашних специй. Некоторые культуры заготовляют не только ради ароматных листочков. Например, семена укропа, тмина или кориандра используют в качестве ароматной приправы для консервирования, выпечки, овощных блюд и маринадов.

В этот период можно срезать:

базилик;

укроп;

петрушку;

кинзу;

орегано;

майоран;

чабер;

фенхель;

зеленый лук-шнитт;

розмарин;

шалфей;

тархун;

чебрец.

Как правильно собирать травы, чтобы они не потеряли аромат

Чтобы травы хорошо хранились, оставались ароматными, полезными и вкусными в течение года, стоит соблюдать несколько простых правил:

срезайте только в сухую погоду;

собирайте после высыхания росы;

используйте острые ножницы или секатор;

не вырывайте растения вместе с корнями, если это не требуется для заготовки;

не срезайте более трети многолетнего растения, чтобы оно могло восстановиться;

оставляйте часть дикорастущих трав для опылителей и естественного восстановления.

Экологи рекомендуют собирать не более 10-20 % растений из естественной популяции. Такой подход помогает сохранять биоразнообразие и поддерживать естественное восстановление трав.

Также специалисты напоминают: не стоит собирать дикорастущие растения вблизи автомобильных дорог, промышленных предприятий или полей, которые обрабатывают химическими препаратами.

Как правильно сушить травы

Сразу после сбора растений разложите их для сушки. Затягивать с этим не стоит. Сушить следует в затененном, хорошо проветриваемом помещении без прямого солнечного света. Раскладывайте травы тонким слоем или подвешивайте небольшими пучками. После полного высыхания листья должны легко ломаться, а цветы — не терять естественный цвет.

Хранить готовые травяные сборы рекомендуется в сухом темном месте в:

стеклянных банках;

бумажных пакетах;

полотняных мешочках.

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