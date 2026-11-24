Уход за плодовыми деревьями зимой. Фото: shutterstock.com

В конце ноября, когда плодовые деревья уже сбросили листья, садоводам следует позаботиться о здоровье будущего урожая. Ведь даже на оголенных ветвях и в трещинах коры могут оставаться возбудители опасных грибковых заболеваний, которые активизируются с приходом весеннего тепла. Правильно проведенная осенняя обработка поможет снизить риск распространения болезней в саду.

Новини.LIVE рассказывают, чем обработать плодовые деревья до конца ноября 2026 года и как правильно подготовить сад к весне.

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Чем обработать плодовые деревья в ноябре

Опрыскивать деревья фунгицидами следует после опадения листьев. Если зима окажется слишком влажной, может потребоваться повторная обработка до распускания почек.

Для осенней защиты сада от грибковых и бактериальных заболеваний используют медьсодержащие препараты. В частности, средства на основе хлорокиси меди и бордоскую смесь.

Особенно важно не пропустить осеннюю обработку персиков и нектаринов. Эти деревья часто страдают от кудрявости листьев. Коварство заболевания заключается в том, что, когда весной листья начинают краснеть и скручиваться, предотвратить его поражение уже поздно.

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Что касается яблонь, груш, вишен и черешен, медные препараты можно применять для профилактики парши и отдельных бактериальных заболеваний. Однако для каждой культуры необходимо подбирать соответствующее средство.

Как правильно приготовить раствор для обработки деревьев

Например, в польских садоводческих рекомендациях для защиты персика от кудрявости используют 50 г препарата Miedzian 50 WP на 5 л воды.

Однако эта пропорция подходит именно для указанного средства. Другие медные препараты могут иметь иную концентрацию действующего вещества. Поэтому обязательно следуйте инструкции и используйте только разрешенные в Украине препараты.

Не увеличивайте дозировку ради лучшего эффекта, ведь избыток меди может нанести вред растениям и накапливаться в почве.

Когда и как опрыскивать сад в ноябре 2026 года

До конца ноября постарайтесь выбрать сухой, безветренный день с температурой около +5 °C, если это соответствует требованиям производителя препарата. Не проводите опрыскивание перед дождем, во время мороза или по обледенелым ветвям.

Раствор готовьте непосредственно перед использованием. Во время обработки равномерно смачивайте ствол, скелетные ветви и тонкие побеги, не допуская чрезмерного стекания жидкости на землю. Обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Что еще нужно сделать в саду до конца ноября

Не оставляйте под деревьями зараженные опавшие листья, а с ветвей обязательно снимите засохшие плоды. Именно в них могут зимовать возбудители болезней.

Позаботьтесь также о побелке стволов, которая поможет защитить кору от зимних солнечных ожогов и перепадов температур. А приствольные круги молодых деревьев замульчируйте, оставив свободное пространство вокруг ствола, чтобы не создавать благоприятных условий для грызунов.

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