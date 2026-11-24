Обробка плодових дерев взимку. Фото: shutterstock.com

Наприкінці листопада, коли плодові дерева вже скинули листя, садівникам варто подбати про здоров'я майбутнього врожаю. Адже навіть на оголених гілках і в тріщинах кори можуть залишатися збудники небезпечних грибкових захворювань, які активізуються з приходом весняного тепла. Правильно проведена осіння обробка допоможе зменшити ризик поширення хвороб у саду.

Новини.LIVE розповідає, чим обробити плодові дерева до кінця листопада 2026 року та як правильно підготувати сад до весни.

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Чим обробити плодові дерева у листопаді

Обприскувати дерева фунгіцидами варто після опадання листя. Якщо зима видасться надто вологою, може знадобитися повторна обробка до розпускання бруньок.

Для осіннього захисту саду від грибкових та бактеріальних захворювань використовують мідьвмісні препарати. Зокрема, засоби на основі хлорокису міді та бордоську суміш.

Особливо важливо не пропустити осінню обробку персиків та нектаринів. Ці дерева часто потерпають від кучерявості листя. Підступність захворювання полягає в тому, що, коли навесні листя починає червоніти та скручуватися, запобігти його ураженню вже пізно.

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Щодо яблунь, груш, вишень та черешень, мідні препарати можуть застосовувати для профілактики парші та окремих бактеріальних захворювань. Однак для кожної культури необхідно підбирати відповідний засіб.

Як правильно приготувати розчин для обробки дерев

Наприклад, у польських садівничих рекомендаціях для захисту персика від кучерявості використовують 50 г препарату Miedzian 50 WP на 5 л води.

Проте ця пропорція підходить саме для зазначеного засобу. Інші мідні препарати можуть мати відмінну концентрацію діючої речовини. Тому обов'язково дотримуйтеся інструкції та використовуйте лише дозволені в Україні препарати.

Не збільшуйте дозування заради кращого ефекту, адже надлишок міді може нашкодити рослинам та накопичуватися у ґрунті.

Коли та як обприскувати сад у листопаді 2026 року

До кінця листопада постарайтеся обрати сухий, безвітряний день із температурою близько +5 °C, якщо це відповідає вимогам виробника препарату. Не проводьте обприскування перед дощем, під час морозу або по обмерзлих гілках.

Розчин готуйте безпосередньо перед використанням. Під час обробки рівномірно змочуйте стовбур, скелетні гілки та тонкі пагони, не допускаючи надмірного стікання рідини на землю. Обов'язково користуйтеся засобами індивідуального захисту.

Що ще потрібно зробити у саду до кінця листопада

Не залишайте під деревами заражене опале листя, а з гілок обов'язково зніміть засохлі плоди. Саме в них можуть зимувати збудники хвороб.

Подбайте також про побілку стовбурів, яка допоможе захистити кору від зимових сонячних опіків та температурних перепадів. А пристовбурні кола молодих дерев замульчуйте, залишивши вільний простір навколо стовбура, щоб не створювати сприятливих умов для гризунів.

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