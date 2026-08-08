Укроп на грядке покраснел: в чем причина и как спасти урожай

Укроп на грядке покраснел, уход за зеленью. Коллаж: Новини.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Укроп на грядке внезапно начал терять свой сочно-зеленый цвет и краснеть — это, как минимум, вызывает беспокойство. Такая зелень непригодна к употреблению. Но не стоит спешить выкапывать растения. В большинстве случаев ситуацию можно исправить и вырастить сочный ароматный укроп насыщенного зеленого цвета.

Новини.LIVE рассказывают, почему укроп на грядке покраснел и что нужно сделать, чтобы спасти урожай.

Почему укроп на грядке стал красным или фиолетовым

Изменение цвета говорит о том, что растение испытывает стресс. Есть несколько причин, которые могут его вызвать:

Холодная почва

Молодые всходы чувствительны к низким температурам. Если семена высеяли слишком рано или после посева наступило резкое похолодание, корни работают хуже, и растение не может полноценно усваивать питательные вещества. Поэтому листья могут приобрести красный, бордовый или синеватый оттенок, а сами кустики начинают расти медленнее.

Дефицит фосфора

Этот элемент отвечает за развитие корневой системы и обменные процессы в растении. Когда его недостаточно, в тканях накапливаются антоцианы — природные пигменты, которые и окрашивают листья в фиолетово-красные оттенки. Особенно часто такая проблема замечается на молодом укропе, который только набирает силу.

Условия выращивания

Укроп может начать краснеть из-за:

слишком плотную почву, в которой корни получают мало кислорода;

чрезмерный полив;

застой воды у корней;

выращивание на истощенном участке.

В то же время красный оттенок не означает, что зелень стала непригодной. Если растение не имеет признаков гниения или поражения болезнями, при правильном уходе оно может быстро восстановиться.

Как спасти укроп, если он покраснел

Прежде всего осмотрите грядку и оцените состояние почвы. Твердую землю, плохо пропускающую воду и воздух, следует разрыхлить.

Если проблема связана с недостатком фосфора, стоит провести подкормку укропа. Для этого можно использовать фосфорные удобрения. Один из вариантов — растворить примерно 15-20 г суперфосфата в 10 л воды и полить растения у корня. Для более быстрого результата можно применить внекорневую подкормку — опрыскать листья раствором монофосфата калия.

Как правильно ухаживать за укропом, чтобы он оставался зеленым

Чтобы укроп хорошо рос и не менял цвет, важно создать для него комфортные условия:

Поливайте грядку регулярно, но не допускайте образования болота. В жаркую погоду поливайте растения утром или вечером, когда нет палящего солнца. Следите за состоянием почвы, чтобы она не пересыхала и не затвердевала. Перед посевом укропа желательно подготовить участок: добавить компост или хорошо перепревшую органику.

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