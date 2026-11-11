Женщина протирает ручку входной двери. Фото: istockphoto.com

Этот предмет чаще всего используется в доме. Но именно о его очистке обычно забывают. Речь идет о дверных ручках. Ежедневно на них скапливаются жир и грязь. Чтобы они были чистыми, советуют использовать обычный столовый уксус. Однако важно знать, как правильно его применять, чтобы случайно не испортить покрытие.

Новини.LIVE со ссылкой на El Cronista рассказывают, зачем протирать дверные ручки уксусом и как правильно это делать.

Реклама

Зачем протирать дверные ручки уксусом

Дверные ручки относятся к поверхностям, к которым люди прикасаются чаще всего. Особенно это касается входных дверей, которыми пользуются все члены семьи и гости. Из-за постоянного контакта с руками на фурнитуре остаются кожный жир, пот, отпечатки пальцев и другие загрязнения. Со временем они образуют налет, который не всегда удается удалить обычной влажной тряпкой. Уксусная кислота помогает растворять некоторые отложения и удалять загрязнения.

В то же время уксус не заменяет полноценной дезинфекции, поэтому для уничтожения опасных микроорганизмов требуются специальные средства или антисептики.

Как правильно протирать ручки уксусом

Такую уборку можно проводить один или два раза в неделю, если материал ручки допускает использование уксуса.

Читайте также:

Для очистки достаточно нескольких простых действий:

Разбавьте белый столовый уксус водой в равных пропорциях (1:1). Слегка смочите раствором мягкую тряпку. Осторожно протрите дверную ручку, особенно места, к которым чаще всего прикасаются пальцы. Удалите остатки раствора влажной тканью и вытрите поверхность насухо. Не распыляйте жидкость непосредственно на фурнитуру, чтобы она не попала внутрь механизма.

Какие дверные ручки нельзя протирать уксусом

Несмотря на очищающие свойства, уксус подходит не для всех поверхностей. Кислота может повредить:

алюминий;

медь;

бронзу;

незащищенное железо;

некоторые декоративные покрытия;

окрашенные и лакированные покрытия.

Если вы не уверены, из какого материала изготовлена фурнитура, лучше использовать теплую воду с каплей средства для мытья посуды. Это поможет удалить повседневную грязь без лишнего риска для покрытия.

Делимся другими полезными советами для дома

Что нужно поставить на подоконник на ночь, чтобы избавиться от конденсата на окнах.

Зачем хозяйки кладут три лавровых листа под матрас.

Что засыпать в унитаз на ночь от налета и неприятного запаха.