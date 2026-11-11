Жінка протирає ручку вхідних дверей. Фото: istockphoto.com

Цей предмет використовують в оселі найчастіше. Але саме про його очищення зазвичай забувають. Йдеться про дверні ручки. Щодня на них накопичуються жир та бруд. Щоб вони були чистими, радять використовувати звичайний столовий оцет. Однак важливо знати, як правильно його застосовувати, щоб випадково не зіпсувати покриття.

Новини.LIVE з посиланням на El Cronista розповідає, навіщо протирати дверні ручки оцтом та як правильно це робити.

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Навіщо протирати дверні ручки оцтом

Дверні ручки належать до поверхонь, яких люди торкаються найчастіше. Особливо це стосується вхідних дверей, якими користуються всі члени родини та гості. Через постійний контакт із руками на фурнітурі залишаються шкірний жир, піт, відбитки пальців та інші забруднення. З часом вони утворюють наліт, який не завжди вдається прибрати звичайною вологою ганчіркою. Оцтова кислота допомагає розчиняти деякі відкладення та видаляти забруднення.

Водночас оцет не замінює повноцінної дезінфекції, тому для знищення небезпечних мікроорганізмів потрібні спеціальні засоби або антисептики.

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Як правильно протирати ручки оцтом

Таке прибирання можна проводити раз або двічі на тиждень, якщо матеріал ручки допускає використання оцту.

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Для очищення достатньо кількох простих дій:

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Розбавте білий столовий оцет водою в рівних пропорціях (1:1). Злегка змочіть розчином м'яку ганчірку. Обережно протріть дверну ручку, особливо місця, яких найчастіше торкаються пальці. Приберіть залишки розчину вологою тканиною та витріть поверхню насухо. Не розпилюйте рідину безпосередньо на фурнітуру, щоб вона не потрапила всередину механізму.

Які дверні ручки не можна протирати оцтом

Попри очищувальні властивості, оцет підходить не для всіх поверхонь. Кислота може пошкодити:

алюміній;

мідь;

бронзу;

незахищене залізо;

деякі декоративні покриття;

пофарбовані й лаковані покриття.

Якщо ви не впевнені, з якого матеріалу виготовлена фурнітура, краще використати теплу воду з краплею засобу для миття посуду. Це допоможе прибрати повсякденний бруд без зайвого ризику для покриття.

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