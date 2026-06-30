Как ухаживать за клубникой после сбора урожая: секрет здоровья кустов

Уход за клубникой после сбора урожая. Коллаж: Новини.LIVE

Сезон клубники подходит к концу. И, как это часто бывает, после сбора последней ягоды с грядки огородники забывают о клубничных кустах. Но на самом деле это роковая ошибка. Ведь после плодоношения растение не отдыхает, а начинает закладывать цветочные почки на следующий год. Поэтому сейчас самое время правильно позаботиться о клубничных грядках, чтобы в следующем сезоне собрать еще больший урожай.

Новини.LIVE делится секретами, что следует сделать с клубникой после сбора урожая.

Правила ухода за клубникой после сбора урожая

Обрезка

Через две-три недели после окончания плодоношения следует провести санитарную обрезку. Острым секатором или садовыми ножницами удалите:

сухие и пожелтевшие листья;

поврежденные и больные листья;

слабые побеги;

лишние усы.

Если планируете размножать клубнику, оставьте только несколько самых сильных усов. Остальные лучше срезать, ведь они отнимают у растения силы, необходимые для формирования будущего урожая.

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Полив

После плодоношения клубника по-прежнему нуждается в регулярном поливе. Это помогает растению сформировать крепкие цветочные почки. В теплую погоду грядки достаточно поливать раз в неделю, а в сильную жару — два раза. Поливайте растения утром или вечером у корня, не смачивая листья.

Мульчирование

После полива желательно замульчировать грядки. Это поможет дольше удерживать влагу, сдерживать рост сорняков и улучшит состояние почвы.

Для мульчирования хорошо подходят:

сено;

опилки;

солома;

спанбонд.

Подкормка

После плодоношения растениям необходима подкормка, чтобы восстановить силы. Обычно удобрения вносят в три этапа:

Сразу после завершения сбора ягод — комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Они помогают растению быстрее восстановиться после нагрузки. Примерно через три недели можно использовать органические удобрения, в частности перепревший компост, правильно приготовленный раствор куриного помета или древесную золу. В начале осени проводят еще одну подкормку, если почва на участке истощена. Лучшим выбором станут калийные удобрения, которые укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость клубники.

Защита от болезней и вредителей

Даже после сбора урожая растение может подвергнуться нападению вредителей и болезней. Поэтому кусты следует тщательно осмотреть и при наличии даже малейших признаков удалить поврежденные части растения, чтобы предотвратить распространение. При необходимости можно использовать специальные фунгициды или инсектициды.

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