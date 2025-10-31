Видео
Видео

Во что верят опытные садоводы — приметы для щедрого сезона

Во что верят опытные садоводы — приметы для щедрого сезона

Дата публикации 31 октября 2025 05:00
обновлено: 19:06
Приметы для сада и огорода - что стоит знать дачнику, чтобы урожай был обильным
Человек возится на огороде. Фото: Pinterest

Многие садоводы убеждены: секрет обильного урожая кроется не только в труде, но и в соблюдении народных примет. Эти простые правила помогают выбрать правильное время для посадки и ухода за растениями.

Новини.LIVE собрали самые интересные приметы и суеверия для садоводов, которые передают из поколения в поколение.

Читайте также:

Народные приметы, приносящие урожай

  • Доверяйте Луне. Считается, что фазы Луны влияют на рост растений: во время роста светило "тянет" соки вверх, поэтому именно тогда сажают все, что растет над землей — огурцы, помидоры, зелень, цветы. А вот на убывающей Луне полезно высаживать морковь, свеклу и картофель, потому что энергия направляется в корень.
  • Говорите с растениями. Говорят, что ласковое слово, прикосновение или даже песня помогают растениям расти быстрее. И хотя ученые объясняют это углекислым газом и звуковыми волнами, садоводы уверены — главная причина в хорошем настроении хозяина.
  • Подогрейте семена. Несколько дней под одеждой или в тепле помогают им "проснуться". Затем семена всходят быстрее и дают более крепкие ростки.

Что советуют приметы опытных дачников

  • Хозяину нельзя самостоятельно рубить деревья на участке — когда-то верили, что они связаны с родом и защищают семью.
  • Елки возле дома сажать не советуют: когда-то считалось, что они приносят грусть.
  • Рассаду не показывают соседям, пока не высадили, чтобы "не сглазили".
  • Растения сажают только в хорошем настроении — обида или злость могут "передаться" земле.

Такие приметы — это не только древние суеверия, а настоящая философия заботы о природе. И даже если вы не верите в каждую из них буквально, помните: земля чувствует, когда к ней относятся с любовью — и всегда благодарит щедрым урожаем.

Мы уже писали о том, как правильно укоренить листок фикуса, чтобы он быстро пустил корни и хорошо рос.

Ранее объясняли то, как осенью уберечь астры от внезапных заморозков.

Подробнее рассказывали о том, какие культуры лучше всего высаживать осенью.

приметы урожай советы огород сад народные приметы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
