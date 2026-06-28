Чем можно заменить садовый вар: три простых и эффективных средства

Обработка срезов на дереве. Коллаж: Новини.LIVE

Летом некоторым плодовым деревьям требуется обрезка. После этой процедуры срезы необходимо защитить, ведь через свежие "раны" в растение могут проникнуть инфекции, бактерии и вредители. Чаще всего садоводы используют садовый воск, но он не всегда оказывается под рукой. Есть проверенные альтернативы, которые помогут деревьям оставаться здоровыми.

Новини.LIVE рассказывает, какие простые средства могут легко заменить садовый вар.

Три лучших средства для обработки срезов на деревьях

Полиэтиленовая пленка

Это отличная временная защита, которую можно использовать, если нужно быстро закрыть свежее повреждение, а вара нет. Пищевая пленка хорошо изолирует рану от влаги, пыли и попадания инфекций. Ее можно держать на дереве не более 7 дней. После этого срез нужно будет обработать.

Садовые бальзамы и лечебные пасты

Современные садовые бальзамы, пасты и лаки-бальзамы считаются одними из лучших альтернатив садовому вару. Они создают защитный слой, препятствующий проникновению инфекций, одновременно способствуя быстрому восстановлению поврежденной коры.

Бактерицидная мастика

Бактерицидная мастика содержит компоненты, которые помогают сдерживать развитие грибковых и бактериальных инфекций, поэтому хорошо подходит для обработки свежих ран. Благодаря пластичной консистенции мастика особенно удобна при прививке плодовых деревьев. В то же время на очень больших повреждениях она может держаться не так надежно, поэтому этот нюанс стоит учитывать.

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