Тест на лидерские качества - что означает способ, которым вы держите чашку

Тест на лидерство с чашкой — какой жест выдает ваш стиль
Привычка держать чашку может многое сказать о вашем стиле лидерства и подходе к решениям. Психологи объяснили, как один простой выбор помогает понять сильные и слабые стороны во взаимодействии с людьми.
Новини.LIVE делится результатами экспресс-теста, который раскрывает ваш лидерский тип.
Как тест работает и что он показывает
Психологические тесты по жестам определяют естественные реакции человека. Способ держать чашку помогает понять, как вы принимаете решения, управляете эмоциями и взаимодействуете с другими. В тесте есть три модели — и каждая соответствует определенному стилю лидерства.
Вариант 1 — импульсивный лидер
Те, кто выбирает первую чашку, часто действуют быстро и эмоционально.
- Могут спешить с решениями;
- Сложно выстроить долгое планирование;
- Нуждаются в развитии тайм-менеджмента и приоритизации.
Преимущество: сильный драйв и умение вдохновлять команду.
Вариант 2 — прирожденный лидер
Вторая чашка указывает на уравновешенное, структурированное поведение.
- Человек прекрасно решает проблемы;
- Умеет мотивировать и строить сотрудничество;
- Легко объединяет интересы команды.
Это стабильный стиль, который ведет к успеху и формирует авторитет.
Вариант 3 — аналитический лидер
Те, кто выбирает третью чашку, мыслят глубоко и взвешенно.
- Склонны к тщательному анализу.
- Иногда слишком долго думают перед действием.
- Нуждаются в балансе между решением и скоростью.
Преимущество: стратегичность и системный подход.
Психологи отмечают: независимо от выбора, лидерские навыки можно развивать, а каждая модель имеет свои сильные стороны.
