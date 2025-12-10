Тест на лидерские качества - что означает способ, которым вы держите чашку

Тест на лидерство с чашкой. Фото: ЕІЕѕрапоІ

Привычка держать чашку может многое сказать о вашем стиле лидерства и подходе к решениям. Психологи объяснили, как один простой выбор помогает понять сильные и слабые стороны во взаимодействии с людьми.

Новини.LIVE делится результатами экспресс-теста, который раскрывает ваш лидерский тип.

Как тест работает и что он показывает

Психологические тесты по жестам определяют естественные реакции человека. Способ держать чашку помогает понять, как вы принимаете решения, управляете эмоциями и взаимодействуете с другими. В тесте есть три модели — и каждая соответствует определенному стилю лидерства.

Вариант 1 — импульсивный лидер

Те, кто выбирает первую чашку, часто действуют быстро и эмоционально.

Могут спешить с решениями;

Сложно выстроить долгое планирование;

Нуждаются в развитии тайм-менеджмента и приоритизации.

Преимущество: сильный драйв и умение вдохновлять команду.

Вариант 2 — прирожденный лидер

Вторая чашка указывает на уравновешенное, структурированное поведение.

Человек прекрасно решает проблемы;

Умеет мотивировать и строить сотрудничество;

Легко объединяет интересы команды.

Это стабильный стиль, который ведет к успеху и формирует авторитет.

Вариант 3 — аналитический лидер

Те, кто выбирает третью чашку, мыслят глубоко и взвешенно.

Склонны к тщательному анализу.

Иногда слишком долго думают перед действием.

Нуждаются в балансе между решением и скоростью.

Преимущество: стратегичность и системный подход.

Психологи отмечают: независимо от выбора, лидерские навыки можно развивать, а каждая модель имеет свои сильные стороны.

