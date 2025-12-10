Відео
Тест на лідерство із чашкою — який жест видає ваш стиль

Тест на лідерство із чашкою — який жест видає ваш стиль

Дата публікації: 10 грудня 2025 23:45
Тест на лідерські якості - що означає спосіб, у який ви тримаєте чашку
Тест на лідерство із чашкою. Фото: ЕlЕspanol

Звичка тримати чашку може багато сказати про ваш стиль лідерства та підхід до рішень. Психологи пояснили, як один простий вибір допомагає зрозуміти сильні й слабкі сторони у взаємодії з людьми.

Новини.LIVE ділиться результатами експрес-тесту, який розкриває ваш лідерський тип.

Читайте також:

Як тест працює і що він показує

Психологічні тести за жестами визначають природні реакції людини. Спосіб тримати чашку допомагає зрозуміти, як ви приймаєте рішення, керуєте емоціями та взаємодієте з іншими. У тесті є три моделі — і кожна відповідає певному стилю лідерства.

Варіант 1 — імпульсивний лідер

Ті, хто обирає першу чашку, часто діють швидко й емоційно.

  • Можуть поспішати з рішеннями;
  • Складно вибудувати довге планування;
  • Потребують розвитку тайм-менеджменту та пріоритизації.

Перевага: сильний драйв і вміння надихати команду.

Варіант 2 — природжений лідер

Друга чашка вказує на врівноважену, структуровану поведінку.

  • Людина чудово вирішує проблеми;
  • Вміє мотивувати та будувати співпрацю;
  • Легко поєднує інтереси команди.

Це стабільний стиль, який веде до успіху та формує авторитет.

Варіант 3 — аналітичний лідер

Ті, хто обирає третю чашку, мислять глибоко і зважено.

  • Схильні до ретельного аналізу.
  • Інколи надто довго думають перед дією.
  • Потребують балансу між рішенням і швидкістю.

Перевага: стратегічність і системний підхід.

Психологи наголошують: незалежно від вибору, лідерські навички можна розвивати, а кожна модель має свої сильні сторони.

Ми вже писали про те, де ставити монстеру та як доглядати за нею в зимову пору.

Раніше пояснювали те, яких правил дотримуватись, щоб саджанці гарантовано прижилися.

Детальніше розповідали про те, за яких умов зимова обрізка безпечна і коли вона допоможе отримати кращий урожай.

ефективні способи тест стиль тест на характер лідер
Лариса Мусієнко - Редактор
Автор:
Лариса Мусієнко
