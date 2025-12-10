Тест на лідерські якості - що означає спосіб, у який ви тримаєте чашку

Тест на лідерство із чашкою. Фото: ЕlЕspanol

Звичка тримати чашку може багато сказати про ваш стиль лідерства та підхід до рішень. Психологи пояснили, як один простий вибір допомагає зрозуміти сильні й слабкі сторони у взаємодії з людьми.

Новини.LIVE ділиться результатами експрес-тесту, який розкриває ваш лідерський тип.

Як тест працює і що він показує

Психологічні тести за жестами визначають природні реакції людини. Спосіб тримати чашку допомагає зрозуміти, як ви приймаєте рішення, керуєте емоціями та взаємодієте з іншими. У тесті є три моделі — і кожна відповідає певному стилю лідерства.

Варіант 1 — імпульсивний лідер

Ті, хто обирає першу чашку, часто діють швидко й емоційно.

Можуть поспішати з рішеннями;

Складно вибудувати довге планування;

Потребують розвитку тайм-менеджменту та пріоритизації.

Перевага: сильний драйв і вміння надихати команду.

Варіант 2 — природжений лідер

Друга чашка вказує на врівноважену, структуровану поведінку.

Людина чудово вирішує проблеми;

Вміє мотивувати та будувати співпрацю;

Легко поєднує інтереси команди.

Це стабільний стиль, який веде до успіху та формує авторитет.

Варіант 3 — аналітичний лідер

Ті, хто обирає третю чашку, мислять глибоко і зважено.

Схильні до ретельного аналізу.

Інколи надто довго думають перед дією.

Потребують балансу між рішенням і швидкістю.

Перевага: стратегічність і системний підхід.

Психологи наголошують: незалежно від вибору, лідерські навички можна розвивати, а кожна модель має свої сильні сторони.

