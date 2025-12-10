Тест на лідерські якості - що означає спосіб, у який ви тримаєте чашку

Тест на лідерство із чашкою — який жест видає ваш стиль
Звичка тримати чашку може багато сказати про ваш стиль лідерства та підхід до рішень. Психологи пояснили, як один простий вибір допомагає зрозуміти сильні й слабкі сторони у взаємодії з людьми.
Новини.LIVE ділиться результатами експрес-тесту, який розкриває ваш лідерський тип.
Як тест працює і що він показує
Психологічні тести за жестами визначають природні реакції людини. Спосіб тримати чашку допомагає зрозуміти, як ви приймаєте рішення, керуєте емоціями та взаємодієте з іншими. У тесті є три моделі — і кожна відповідає певному стилю лідерства.
Варіант 1 — імпульсивний лідер
Ті, хто обирає першу чашку, часто діють швидко й емоційно.
- Можуть поспішати з рішеннями;
- Складно вибудувати довге планування;
- Потребують розвитку тайм-менеджменту та пріоритизації.
Перевага: сильний драйв і вміння надихати команду.
Варіант 2 — природжений лідер
Друга чашка вказує на врівноважену, структуровану поведінку.
- Людина чудово вирішує проблеми;
- Вміє мотивувати та будувати співпрацю;
- Легко поєднує інтереси команди.
Це стабільний стиль, який веде до успіху та формує авторитет.
Варіант 3 — аналітичний лідер
Ті, хто обирає третю чашку, мислять глибоко і зважено.
- Схильні до ретельного аналізу.
- Інколи надто довго думають перед дією.
- Потребують балансу між рішенням і швидкістю.
Перевага: стратегічність і системний підхід.
Психологи наголошують: незалежно від вибору, лідерські навички можна розвивати, а кожна модель має свої сильні сторони.
