Как очистить кухню от жира: четыре самых грязных места, о которых часто забывают

Девушка моет плиту на кухне. Фото: magnific.com

Кухня может казаться идеально чистой, но липкий жир часто скапливается в тех местах, куда во время обычной уборки руки почти не дотягиваются. Пар, мелкие брызги масла и пыль постепенно образуют налет. Со временем он становится липким и темнеет. А отмыть его становится чрезвычайно сложной задачей. На кухне есть как минимум четыре места, которые стоит проверить уже во время следующей уборки. А с помощью простого домашнего средства от грязи можно избавиться легко.

Советами поделились специалисты Better Homes & Gardens, передает Новини.LIVE.

Четыре места на кухне, где скапливается больше всего жира и грязи

Кухонный фартук

Кухонный фартук — это участок стены между кухонной столешницей и верхними навесными шкафами. Чаще всего он расположен за плитой и мойкой, поэтому именно на него попадают брызги жира, воды и еды.

Вытяжка

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Снаружи вытяжка может выглядеть чистой, тогда как на решетке и фильтрах уже скопился толстый липкий слой. Именно сюда вместе с паром попадают частицы жира во время каждого приготовления пищи. Если долго не чистить вытяжку, загрязнения становятся все сложнее удалить, а забитые жировые фильтры могут нарушить работу техники. Периодичность очистки зависит от того, как часто вы готовите, поэтому лучше ориентироваться на рекомендации производителя и состояние фильтров.

Пространство за бытовой техникой

Тостер, кофеварку или микроволновую печь мы регулярно протираем спереди, но то, что происходит за ними, часто остается загадкой месяцами. Там жир смешивается с пылью и превращается в липкий налет, который впоследствии трудно отмыть. Время от времени отодвигайте небольшие приборы и очищайте столешницу, стену и внешние поверхности техники.

Дверцы духовки

Еще одна зона, которую легко недооценить, — это края дверцы духовки, ручка и участки вокруг стекла. Во время запекания на них оседают жирные испарения и брызги. Не ждите, пока прозрачное стекло покроется коричневым налетом. Свежие загрязнения удаляются гораздо легче. Особое внимание уделите стыкам и ручке, где налет часто скапливается незаметно.

Как отмыть липкий жир и не повредить поверхность

В борьбе с застарелым жиром главное — не тереть его агрессивными губками. Микрофибра и мягкая губка помогут очистить поверхность без лишних царапин, а для швов между плиткой можно взять старую зубную щетку.

Простое средство для мытья посуды и тёплая вода часто работают лучше, если дать раствору несколько минут, чтобы размягчить налет. А сода из-за своих абразивных свойств подходит не для всех материалов, поэтому перед очисткой стекла, глянцевых фасадов или деликатного покрытия проверьте рекомендации производителя.

Делимся другими полезными советами для дома

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