Як очистити кухню від жиру: чотири найбрудніші місця, про які часто забувають

Дівчина миє плиту на кухні. Фото: magnific.com

Кухня може здаватися ідеально чистою, але липкий жир часто ховається там, куди під час звичайного прибирання руки майже не доходять. Пара, дрібні бризки олії та пил поступово утворюють наліт. З часом він стає липким, темніє. А відмити його стає надскладною задачею. Є щонайменше чотири місця на кухні, які варто перевірити вже під час наступного прибирання. А за допомогою простого домашнього засобу можна позбутися бруду легко.

Порадами поділилися фахівці Better Homes & Gardens, передає Новини.LIVE.

Чотири місця на кухні, де збирається найбільше жиру та бруду

Кухонний фартух

Кухонний фартух — це ділянка стіни між кухонною стільницею та верхніми навісними шафами. Найчастіше він розташований за плитою та мийкою, тому саме на нього потрапляють бризки жиру, води й їжі.

Витяжка

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Зовні витяжка може виглядати чистою, тоді як на решітці та фільтрах уже накопичився товстий липкий шар. Саме сюди разом із парою потрапляють частинки жиру під час кожного приготування їжі. Якщо довго не очищати витяжку, забруднення стають дедалі складнішими для видалення, а забиті жирові фільтри можуть роботу техніки. Періодичність очищення залежить від того, як часто ви готуєте, тому краще орієнтуватися на рекомендації виробника та стан фільтрів.

Простір за побутовою технікою

Тостер, кавоварку чи мікрохвильову піч ми регулярно протираємо спереду, але що відбувається за ними, часто залишається загадкою місяцями. Там жир змішується з пилом і перетворюється на липкий наліт, який згодом важко відмити. Час від часу відсувайте невеликі прилади та очищуйте стільницю, стіну й зовнішні поверхні техніки.

Дверцята духовки

Ще одна зона, яку легко недооцінити, це краї дверцят духовки, ручка та ділянки навколо скла. Під час запікання на них осідають жирні випари та бризки. Не чекайте, доки прозоре скло вкриється коричневим нальотом. Свіжі забруднення прибираються значно легше. Особливу увагу приділіть стикам та ручці, де наліт часто накопичується непомітно.

Як відмити липкий жир і не пошкодити поверхню

У боротьбі із застарілим жиром головне не терти його агресивними губками. Мікрофібра та м'яка губка допоможуть очистити поверхню без зайвих подряпин, а для швів між плиткою можна взяти стару зубну щітку.

Простий засіб для миття посуду та тепла вода часто працюють краще, якщо дати розчину кілька хвилин розм'якшити наліт. А сода через абразивні властивості підходить не для всіх матеріалів, тому перед очищенням скла, глянцевих фасадів чи делікатного покриття перевірте рекомендації виробника.

Ділимося іншими корисними порадами для дому

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