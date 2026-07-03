Стрелки лука желтеют: чем подкормить, чтобы собирать сочные луковицы

Подкормка лука для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Леонид Волков Редактор

Нередко огородники сталкиваются с проблемой, когда зеленый лук на грядках внезапно начинает желтеть раньше времени. Причин несколько. Но в большинстве случаев проблему можно легко решить — существует полезная подкормка, которая сделает лук сочным, вкусным и крупным.

Новости.LIVE делится народными рецептами удобрений, которые укрепят лук и подарят богатый урожай.

Почему у лука желтеют перья

Основные причины, по которым перья лука теряют цвет:

дефицит азота;

недостаток влаги;

жара;

повреждение луковой мухой;

дефицит питательных веществ.

Чем подкормить лук, если листья желтеют

Есть несколько натуральных проверенных средств, которые вернут луку здоровье и сочность:

1. Коровяк

Для приготовления рабочего раствора достаточно 60 г концентрата на 10 л воды. Такой подкормкой поливают растения только на влажную почву, чтобы не повредить корни.

2. Мочевина

Она поможет, если луку не хватает азота. Для этого 25 г удобрения растворяют в 10 л воды. Такая подкормка особенно эффективна в начале роста, когда растение активно наращивает зеленую массу. В то же время не стоит использовать его слишком поздно, ведь избыток азота может замедлить созревание головок.

3. Йод

Сначала 10 мл йода разбавляют в небольшом количестве воды, после чего доводят объем раствора до соотношения 1:10. Такая подкормка помогает поддержать здоровое состояние растений и снизить риск развития отдельных заболеваний.

4. Солевой раствор

используют преимущественно для борьбы с личинками луковой мухи, а не в качестве удобрения. Для этого один стакан поваренной соли растворяют в 10 литрах воды и осторожно поливают междурядья. Применять этот метод следует только по мере необходимости и нечасто, ведь избыток соли может ухудшить состояние почвы.

Что еще поможет получить щедрый урожай лука

Даже самая лучшая подкормка не даст желаемого результата без правильного ухода. Поливайте лук регулярно, но не допускайте застоя воды. После дождей или полива рыхлите почву, чтобы корни получали достаточно кислорода. Также периодически осматривайте грядки на наличие вредителей и не забывайте удалять сорняки, которые забирают у растений питательные вещества.

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