Слива сбрасывает плоды еще зелеными: в чем проблема и как спасти урожай

Уход за сливой для обильного урожая. Коллаж: Новости.LIVE

Максим Лозовой Редактор

Нередко садоводы сталкиваются с проблемой, когда без видимой причины с сливы начинают опадать недозрелые плоды. Причины такого явления могут быть разными, как вполне естественными, так и связанными с ошибками в уходе. Чтобы не потерять урожай, важно вовремя понять, что именно произошло с деревом.

Новости.LIVE со ссылкой на RHS рассказывает, почему зеленые сливы опадают еще до созревания и что стоит сделать, чтобы сохранить плоды.

Когда опадение слив является нормой

Не всегда зеленые плоды под деревом свидетельствуют о проблеме. После цветения слива часто самостоятельно регулирует будущий урожай и сбрасывает часть завязи. Это естественное прореживание

Обычно такое опадение происходит через несколько недель после цветения. Опавшие сливы при этом должны быть:

мелкими;

зелеными;

без пятен;

без отверстий;

без гнили;

без капель камеди.

Признаки того, что сливе нужна помощь

Стоит насторожиться, если зеленые сливы массово опадают несколько дней подряд. Прежде всего осмотрите дерево и сами плоды.

По этим признакам можно понять, не страдает ли дерево от стресса, вредителей или болезни:

опадает одна слива или сразу несколько деревьев в саду;

опадают мелкие завязи или уже заметно подросшие плоды;

на плодах есть отверстия, бурые пятна, следы гнили или капли камеди;

листья вялые, побеги слабо растут, а почва под деревом пересохшая.

Наиболее распространённые причины опадения зелёных слив

Засуха и недостаток влаги

В жару слива особенно чувствительна к недостатку воды. Когда почва пересыхает, дерево начинает экономить силы и избавляется от части урожая.

О недостатке влаги часто свидетельствуют вялые листья, слабый рост молодых побегов и мелкие плоды. Опасны также резкие перепады: после длительной засухи обильный полив или сильный дождь могут вызвать стресс у корней и усилить опадение плодов.

Вредители сливы

Если на опавших плодах есть отверстия, тёмные пятна или капли камеди, скорее всего, сливу повредили вредители.

Разрежьте несколько опавших плодов. Ходы, личинки, почерневшая косточка или подгнившие ткани внутри указывают на заражение. Чаще всего сливу повреждают плодожорка, чёрная сливовая толстоножка и долгоносики. Такие плоды спасти уже не удастся, поэтому их нужно ежедневно собирать и убирать из сада.

Монилиоз и другие грибковые болезни

Причиной осыпания может быть монилиоз — опасное грибковое заболевание плодовых деревьев.

На плодах появляются бурые пятна, со временем — серые подушечки спор. Часть слив опадает, а остальные высыхают прямо на дереве, превращаясь в так называемые мумии. Именно они становятся источником инфекции для следующего сезона, поэтому все пораженные плоды нужно удалить и не выбрасывать в компост.

Ветер, град и птицы

Иногда причина вовсе не связана с уходом. После сильного ветра, града или птиц, которые клевают плоды, дерево часто сбрасывает поврежденные сливы. В таком случае опавшие плоды обычно имеют видимые механические повреждения.

Что делать, чтобы сохранить урожай

Во время роста плодов не спешите спасать сливу большим количеством удобрений. Избыток азота может даже ухудшить ситуацию: дерево начнёт активно наращивать побеги вместо того, чтобы удерживать урожай.

Гораздо полезнее:

обеспечить сливе стабильный полив без резких перепадов влажности;

замульчировать приствольный круг, чтобы почва дольше сохраняла влагу;

ежедневно собирать опавшие и поврежденные плоды;

осматривать сливы на наличие отверстий, личинок, пятен и камеди;

при необходимости провести обработку от вредителей или грибковых болезней в соответствии с разрешенными средствами.

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