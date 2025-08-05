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Главная Дом и огород Улитки на огороде — как от них избавиться без вреда для урожая

Улитки на огороде — как от них избавиться без вреда для урожая

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 02:45
Как можно избавиться от улиток на огороде — безопасные народные методы, советы дачникам
Улитка в большом масштабе на лавочке. Фото: Pixabay

Если вы заметили, что на вашем огороде появились улитки, вам стоит срочно принимать какие-то меры. Опытные дачники рассказали, как можно быстро и эффективно избавиться от этих вредителей на участке, чтобы не навредить урожаю.

Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.

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Светлое пиво

Улитки не любят аромат пива, поэтому идеально будет расставить ловушки с этим напитком по огороду. Для этого возьмите маленькую пластиковую емкость, например, обрезанную бутылку, закопайте ее в землю, оставив край сверху, и налейте туда грамм 100-150 светлого пива.

Расставьте эти ловушки возле культур, которые чаще других страдают от слизней, — это клубника, капуста и салат. Но важно регулярно менять напиток и убирать слизней, которые "повелись" на эти ловушки.

Улитка
Улитка на поверхности земли. Фото: Pixabay

Горчица

Это средство считается абсолютно безопасным для растений, а еще на него не нужно тратить много денег. Просто растворите одну столовую ложку сухой горчицы в одном литре воды, а затем перелейте смесь в опрыскиватель и вечером обработайте листья растений и землю вокруг них.

Дело в том, что этот кухонный ингредиент раздражает слизистую этих вредителей, поэтому они не приблизятся к участкам, где остался аромат горчицы. Если на улице был дождь, который смыл средство, обработайте культуры им еще раз.

Улитка в траве
Улитка в траве на улице. Фото: Pixabay

Нашатырь

Если у вас на огороде много улиток, нашатырь будет идеальным для борьбы с ними. Для этого разведите две-три столовые ложки нашатыря в десяти литрах воды и полейте землю вокруг растений или точечно там, где много этих вредителей.

Но нашатырь действует почти сразу, поэтому стоит быть осторожными и не использовать его в большом количестве. Обязательно разведите это средство с водой и лейте его под корень или между рядами по вечерам.

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советы огород народные методы эффективные способы вредители улитки
Елена Дуброва - Редактор
Автор:
Елена Дуброва
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