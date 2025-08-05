Как можно избавиться от улиток на огороде — безопасные народные методы, советы дачникам

Улитки на огороде — как от них избавиться без вреда для урожая
Если вы заметили, что на вашем огороде появились улитки, вам стоит срочно принимать какие-то меры. Опытные дачники рассказали, как можно быстро и эффективно избавиться от этих вредителей на участке, чтобы не навредить урожаю.
Новини.LIVE делится полезными советами для дачников.
Как отпугнуть улиток на огороде народными средствами
Светлое пиво
Улитки не любят аромат пива, поэтому идеально будет расставить ловушки с этим напитком по огороду. Для этого возьмите маленькую пластиковую емкость, например, обрезанную бутылку, закопайте ее в землю, оставив край сверху, и налейте туда грамм 100-150 светлого пива.
Расставьте эти ловушки возле культур, которые чаще других страдают от слизней, — это клубника, капуста и салат. Но важно регулярно менять напиток и убирать слизней, которые "повелись" на эти ловушки.
Горчица
Это средство считается абсолютно безопасным для растений, а еще на него не нужно тратить много денег. Просто растворите одну столовую ложку сухой горчицы в одном литре воды, а затем перелейте смесь в опрыскиватель и вечером обработайте листья растений и землю вокруг них.
Дело в том, что этот кухонный ингредиент раздражает слизистую этих вредителей, поэтому они не приблизятся к участкам, где остался аромат горчицы. Если на улице был дождь, который смыл средство, обработайте культуры им еще раз.
Нашатырь
Если у вас на огороде много улиток, нашатырь будет идеальным для борьбы с ними. Для этого разведите две-три столовые ложки нашатыря в десяти литрах воды и полейте землю вокруг растений или точечно там, где много этих вредителей.
Но нашатырь действует почти сразу, поэтому стоит быть осторожными и не использовать его в большом количестве. Обязательно разведите это средство с водой и лейте его под корень или между рядами по вечерам.
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