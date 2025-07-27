Як можна позбутися кореневої попелиці на городі — поради дачникам

Наявність попелиці на листі рослини на городі. Фото: Pinterest

Однією з найголовніших проблем на городі є наявність різних шкідників, зокрема, кореневої попелиці, яка їсть коріння рослин. Щоб знищити цього паразита і не втратити врожай на ділянці, дізнайтеся, як його можна розпізнати і відлякати.

Про це розповідає Homes&Gardens.

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Як розпізнати наявність кореневої попелиці на городі

Якщо ви помітили, що рослини вже не так активно ростуть і стають меншими і на них зменшилася кількість квітів, це означає, що вони постраждали від кореневої попелиці. Ще однією ознакою наявності цього шкідника є пожовтіння або скручування листя культур.

Також від цього виду попелиці коріння отримує багато ран, від чого страждає вся рослина. Щоб перевірити, чи є на вашій рослині цей паразит, необхідно витягнути її з ґрунту і самостійно перевірити кореневу систему.

Наявність кореневої попелиці на городі. Фото: Decorexpro

Як уникнути появи кореневої попелиці

Постійна перевірка коріння і розсади перед посадкою

Перш ніж садити рослини на городі, обов’язково перевіряйте їхню кореневу систему. Це важливо для того, щоб не посадити культури разом зі шкідником на них.

Уникнення використання інсектицидного мила

У жодному разі не користуйтеся інсектицидним милом під час боротьби з кореневою попелицею. І хоча цей засіб знищує комах, які повзуть вгору по стеблах, він не зможе зупинити кореневу попелицю в ґрунті та може нашкодити корінню рослин.

Як врятувати рослини від кореневої попелиці

Якщо ви помітили, що ваші рослини постраждали від цього шкідника, негайно їх видаліть і будьте обережні, щоб не поширити попелицю на інші культури. Обов’язково видаліть всю кореневу грудку, але так, щоб не нашкодити рослині.

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