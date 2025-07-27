Как можно избавиться от корневой тли на огороде — советы дачникам

Наличие тли на листьях растения на огороде. Фото: Pinterest

Одной из самых главных проблем на огороде является наличие различных вредителей, в частности, корневой тли, которая ест корни растений. Чтобы уничтожить этого паразита и не потерять урожай на участке, узнайте, как его можно распознать и отпугнуть.

Об этом рассказывает Homes&Gardens.

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Как распознать наличие корневой тли на огороде

Если вы заметили, что растения уже не так активно растут и становятся меньше и на них уменьшилось количество цветов, это значит, что они пострадали от корневой тли. Еще одним признаком наличия этого вредителя является пожелтение или скручивание листьев культур.

Также от этого вида тли корни получают много ран, от чего страдает все растение. Чтобы проверить, есть ли на вашем растении этот паразит, необходимо вытащить его из почвы и самостоятельно проверить корневую систему.

Наличие корневой тли на огороде. Фото: Decorexpro

Как избежать появления корневой тли

Постоянная проверка корней и рассады перед посадкой

Прежде, чем сажать растения на огороде, обязательно проверяйте их корневую систему. Это важно для того, чтобы не посадить культуры вместе с вредителем на них.

Избегание использования инсектицидного мыла

Ни в коем случае не пользуйтесь инсектицидным мылом во время борьбы с корневой тлей. И хотя это средство уничтожает насекомых, которые ползут вверх по стеблям, оно не сможет остановить корневую тлю в почве и может навредить корням растений.

Как спасти растения от корневой тли

Если вы заметили, что ваши растения пострадали от этого вредителя, немедленно их удалите и будьте осторожны, чтобы не распространить тлю на другие культуры. Обязательно удалите весь корневой ком, но так, чтобы не навредить растению.

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