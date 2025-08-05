Як можна позбутися слимаків на городі — безпечні народні методи, поради дачникам

Слимак у великому масштабі на лавочці. Фото: Pixabay

Якщо ви помітили, що на вашому городі з’явилися слимаки, вам варто терміново вживати якихось заходів. Досвідчені дачники розповіли, як можна швидко і ефективно позбутися цих шкідників на ділянці, щоб не нашкодити врожаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами для дачників.

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Світле пиво

Слимаки не люблять аромат пива, тому ідеально буде розставити пастки з цим напоєм по городу. Для цього візьміть маленьку пластикову ємність, наприклад, обрізану пляшку, закопайте її у землю, залишивши край зверху, і налийте туди грам 100-150 світлого пива.

Розставте ці пастки біля культур, які частіше за інших страждають від слимаків, — це полуниця, капуста і салат. Але важливо регулярно змінювати напій і прибирати слимаків, які "повелися" на ці пастки.

Слимак на поверхні землі. Фото: Pixabay

Гірчиця

Цей засіб вважається абсолютно безпечним для рослин, а ще на нього не потрібно витрачати багато грошей. Просто розчиніть одну столову ложку сухої гірчиці в одному літрі води, а потім перелийте суміш у обприскувач і ввечері обробіть листя рослин і землю навколо них.

Справа в тому, що цей кухонний інгредієнт подразнює слизову цих шкідників, тому вони не наблизяться до ділянок, де залишився аромат гірчиці. Якщо надворі був дощ, який змив засіб, обробіть культури ним ще раз.

Слимак у траві на вулиці. Фото: Pixabay

Нашатир

Якщо у вас на городі багато слимаків, нашатир буде ідеальним для боротьби з ними. Для цього розведіть дві-три столові ложки нашатиру в десяти літрах води і полийте землю навколо рослин або точково там, де забагато цих шкідників.

Але нашатир діє майже одразу, тому варто бути обережними і не використовувати його у великій кількості. Обов’язково розведіть цей засіб з водою і лийте його під корінь або між рядами вечорами.

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